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اعرف إزاى تبعت شكوى للتنمية المحلية لإزالة تراكمات مياه الأمطار

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:14 ص
اعرف إزاى تبعت شكوى للتنمية المحلية لإزالة تراكمات مياه الأمطار إزالة مياه الأمطار - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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شهدت القاهرة وعدد من المحافظات موجة من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة، مما تسببت فى غرق شوارع بمياه الأمطار، فيما كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تستمر حتى ظهر اليوم.

 

"اليوم السابع" يوضح فى السطور التالية، كيف يمكن للمواطن إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية لإزالة تراكمات مياه الأمطار كما يلى:

 

1- يمكن إرسال شكوى إلى مبادرة صوتك مسموع التابعة للوزارة من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

 

2- كما يمكن إرسال شكوى عبر الخط الساخن لمبادرة الوزارة 15330.

 

3- خصصت الوزارة وسيلة أخرى لتلقى الشكاوى عبر واتس آب على الرقم 01150606783.

 

4- أما عن أرقام غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية فهى:27957837، و33356708، أو فاكس 33378597.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة  لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية في عدد من المحافظات التى ستشهد سقوط أمطار خلال الاسبوع الجاري بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر.

 

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالاستمرار في متابعة الأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحي باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى.

 

وطالب شعراوى من كافة المحافظات باستمرار الاستعداد التام لمواجهة أى طوارىء، خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين عودة الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

 


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اخبار مصر اليوم

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