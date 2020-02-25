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اشتباكات على جزيرة يونانية بين الشرطة ومحتجين على بناء مركز للمهاجرين

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 08:54 ص
اشتباكات على جزيرة يونانية بين الشرطة ومحتجين على بناء مركز للمهاجرين الشرطة اليونانية
رويترز

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قالت الشرطة اليونانية وشهود إن اشتباكات اندلعت على جزيرة ليسبوس فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بين الشرطة وسكان يحتجون على بناء مركز احتجاز للمهاجرين. وقال الشهود إن نحو 500 شخص حاولوا منع تحميل معدات ثقيلة تُنقل برفقة تعزيزات من الشرطة فى ميناء استعدادا لبناء المركز على الجزيرة الواقعة فى بحر إيجه.

وأعقبت ذلك اشتباكات فى الشوارع وحاول السكان قطع الطريق إلى موقع البناء.

وسيتحول الموقع فى ليسبوس إلى مخيم يُراقب دخوله عن كثب وسيحل محل مخيم موريا المفتوح وهو منشأة مترامية الأطراف صُممت لاستيعاب أقل من ثلاثة آلاف شخص لكنها تضم الآن أكثر من 18 ألفا من طالبى اللجوء.

وتعتزم السلطات اليونانية بناء مراكز احتجاز على جزر ليسبوس وتشيوس وساموس وكوس وليروس. والجزر قريبة من تركيا التى يأتى منها آلاف من طالبى اللجوء الذين يقصدون أوروبا كل عام.

وعبر مئات الألوف الحدود إلى أوروبا من تركيا عبر اليونان في 2015 و2016 قبل إبرام اتفاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقهم. لكن أعداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ سبتمبر 2019.

 

 


اليونان

الشرطة اليونانية

جزيرة ليسبوس

احتجاجات باليونان

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