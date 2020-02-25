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استعدادات داخل مقبرة أسرة مبارك بالمقطم لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:27 م
استعدادات داخل مقبرة أسرة مبارك بالمقطم لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق مبارك ونجله علاء-ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أكدت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الراحل حسنى مبارك، أن هناك استعدادات داخل مقبرة أسرة مبارك فى منطقة المقطم شرق القاهرة، لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق، الذى توفى منذ قليل، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر أصدقاء علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات الخاصة بهم.

جاء خبر الوفاة ليؤكد صحة الأنباء التى تم تداولها اليوم الثلاثاء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع تدهور حالته الصحية مجددا، ودخوله العناية المركزة.

 

 يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان قد دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

 


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وفاة حسني مبارك

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