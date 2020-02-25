إزالة 644 حالة إشغال بشوارع وأسواق مدينتى أسوان ودراو.. صور

نفذت محافظة أسوان، بمدينتى أسوان ودراو بواسطة الوحدات المحلية وشرطة المرافق، حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والأسواق والأحياء السكنية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتى نجحت فى إزالة 644 حالة إشغال ومصادرة 138 مضبوطات مع تحرير 44 محضر إشغال طريق وبيئة ، كما قامت شرطة المرور بشن حملات مفاجئة بكمائن متحركة لمواجهة سير التكاتك والتروسيكل بالشوارع الرئيسية حيث نجحت فى تحرير مخالفات ومصادرة لأعداد كبيرة منها .

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بأن الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع شرطة المرافق قامت على مدار اليوميين بإزالة 416 حالة إشغال سواء بترخيص أو بدون ترخيص مع إزالة وصلات كهرباء غير مشروعة ، بالإضافة إلى تحرير 18 محاضر إشغال طريق ، فضلاً عن مصادرة 26 حالة مضبوطات ، لافتاً إلى أن هذه الحملات تتم بشكل مفاجئ وبمشاركة نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى ، بجانب ضباط وأفراد شرطة المرافق بقيادة المقدم عاطف عبد الله.

وكشف إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة دراو بأن الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بإشراف من اللواء علاء خليل مساعد مدير الأمن قامت بإزالة 228 حالة إشغال منها 206 حالة رفع بدون محضر، مع إزالة 12 تنده و10 أرصفة مستخدمة من الباعة الجائلين ، مشيراً إلى أنه فى نفس الحملة تم تحرير 26 محضر إشغال طريق وبيئة للمخالفين من الباعة الجائلين، علاوة على ضبط 112 حالة مضبوطات والتى تم إيداعها بمخازن الوحدة المحلية لفرض غرامات عليها .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قرر غلق وإزالة أى شوادر عشوائية تقوم ببيع اللحوم بعيداً عن محلات الجزارة المرخصة والرقابة البيطرية والصحية ، مع منع ذبح المواشى والخراف فى الشوارع والإلتزام بذبحها داخل السلخانات لتوقيع الكشف البيطرى الظاهرى بواسطة أطباء المجازر، ثم ختم اللحوم الصالحة للإستهلاك الآدمى وإعدام الغير صالح منها ، مكلفاً الطب البيطرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لتنفيذ هذا القرار بشكل فورى من خلال حملات مفاجئة على هذه الشوادر لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الإلتزام ببيع اللحوم البلدى داخل محلات الجزارة طبقاً للإشتراطات البيطرية والصحية لعرض وبيع اللحوم.