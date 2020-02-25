إحالة صيدليات للنيابة العامة ومحاضر لمخالفات تموينية فى حملات بأسوان

ومع الساعات الأولى من صباح أمس انطلقت هذه الحملات فى صورة فرق عمل تضم أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ومسئولى الصحة والطب البيطرى والتربية والتعليم والتموين والطرق للتفتيش والمتابعة فى إتجاهات مختلفة حيث توجه كل فريق عمل طبقاً لجهة إختصاصة ، وكان من أبرز المواقع التى تم متابعتها ميدانياً فى مجال الصحة هى مستشفيات غرب أسوان ودراو المركزى، حيث تم المرور على مختلف الأقسام للإطمئنان على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى وتبين غياب بعض العاملين والأطباء وتم إحالتهم للتحقيق لمجازاتهم ، بينما تم المرور على 4 صيدليات و3 عيادات خاصة، بجانب عدد 5 معامل و3 مراكز طبية ووجدت بعض المخالفات وجارى إصدار قرارات غلق للبعض منها مع توجيه أنذارات للبعض الأخر وإعطاء مهلة 15 يوم لتلافى السلبيات.

فيما قام فريق عمل ثانى بالتفقد الميدانى لمشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق الداخلية وهو يضم إستشاريين متخصصين فى الطرق من كلية الهندسة بجامعة أسوان حيث تم آخذ عينات من طبقات الأسفلت المستخدمة فى الرصف للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وذلك بالطرق الرئيسية لقرى الكوبانية وكركر وأيضاً لمدخل منطقة الإسكان المتميز داخل مدينة أسوان ، بجانب معاينة طريق العباسية بمركز كوم أمبو وطريق عنيبة / خريت بمركز نصر النوبة.

وفى نفس الوقت نجح فريق عمل ثالث فى مجال التموين بتحرير محضرين لتجميع مواد بترولية عبارة عن 2435 لتر سولار، وتحرير محضر لعدم انتظام القيد فى سجل 21 بترول لإحدى محطات مركز دراو ، بجانب تحرير محضر لعدم إعلان لإحدى مستودعات البوتاجاز، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لإثبات حالة مخالفة للمخابز لمخالفة القرارات والتوجيهات الوزارية منها 5 محاضر للتصرف فى كميات الدقيق ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومحضر أخر لعدم وجود قائمة بالأسعار ، وكذا محضر لنقص وزن رغيف العيش ، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على تحرير محضر لتجميع دقيق مخابز بإجمالى عدد 7 شيكارة زنة 50 كجم.

فيما قام فريق عمل رابع بمداهمة 4 مراكز للدروس الخصوصية منهم مركزين بشارع شرق البندر، ومركز أخر بالشارع الجديد، والمركز الرابع بطريق السادات حيث تم إتخاذ اللازم مع بعض المدرسين وأصحاب المعاشات للحد من هذه الظاهرة.