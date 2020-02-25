إجراء أول عملية زرع يد فى العالم من متبرع حى فى مستشفى بفيتنام

كتب محمد شعلان

نجح فريق طبى فى مستشفى عسكرى فيتنامى فى إجراء أول عملية زرع يد فى العالم من متبرع حى، حيث تعرض رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، لحادث عام 2016، مما أدى إلى تشوه الجزء السفلي من ذراعه وساعده الأيسر، وكان الجرح غير قادر على الشفاء ما أجبر الأطباء على بتر الذراع أسفل الساعد، وفى الجانب الآخر، تبرع رجل فيتنامي آخر بذراعه التي تم بترها بعد أن تعرض لحادث أيضا.



جانب من إجراء عملية زراعة اليد

وقام الأطباء باستخدام الجزء الحي من الذراع المبتورة، واجراء العملية ونجحت، بحسب ما قالت صحيفة "كوان دون نخان دان" ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ووفق المصادر المحلية، أكد كبير الأطباء، ماي هونغ بانج، أن نجاح هذه العملية يعد خطوة جديدة في زراعة الأعضاء، فزراعة الأطراف بدت ممكنة ليس فقط من المتبرعين المتوفين، ولكن أيضًا من المرضى الأحياء".

ووفقا للجراح الرائد في العملية، نجوين ثي هوانغ، "استمرت العملية 8 ساعات، كان على الجراحين توصيل 36 من العضلات وعظمين، وكذلك العديد من الأنسجة الأخرى. وتمكن المريض من تحريك أصابع اليد بعد انتهاء العملية مباشرة".

وعلى جانب آخر، ناقش اجتماع لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا" آسيان"، التهديدات الأمنية غير التقليدية فى هانوى، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال وزير الدفاع الفيتنامى، نجو شوان ليش، فى كلمة ألقاها في بداية الاجتماع "يعقد المؤتمر فى سياق تطورات أمنية معقدة للغاية، لاسيما تفشى وانتشار وباء فيروس كورونا الأخير، الذى يمثل تحديا للعالم والمنطقة".

وأضاف "تقترح فيتنام على أعضاء آسيان بالقيام بإجراء أبحاث وتنظيم تدريبات لمواجهة انتشار فيروس كوفيد19- فى عام 2020".

وكانت وسائل إعلام فيتنامية، وشركة مشغلة لسفن سياحية إن فيتنام رفضت منح سفينتين سياحيتين الإذن بالرسو خشية احتوائهما على حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.