سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أقرباء عائلة مبارك بالمنوفية: أصر يدفن فى تراب الوطن.. وحرص على صلة الرحم

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:46 م
أقرباء عائلة مبارك بالمنوفية: أصر يدفن فى تراب الوطن.. وحرص على صلة الرحم أحد أقرباء حسنى مبارك
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من الحزن والأسى خيمت على أهالى قرية كفر المصيلحة، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تلقيهم نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر ناهز 92 عاما بعد معاناته لسنوات من المرض.

"اليوم السابع"، انتقلت إلى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والتقت بأحمد عادل مبارك أحد أقارب الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والذى قال فى بداية حديثه، "ننعى شعب مصر العظيم فى وفاة أحد أبنائها أب وأخ ورئيسا أبا هذا البطل أن يغادر هذا الوطن وأصر أن يدفن فى تراب هذا الوطن العظيم" .

وأضاف أحمد عادل مبارك، أنه كان حريص دائم على صلة الرحم ومحب لجميع  أفراد عائلته، وكان دائما يسعى لما فيه كل الخير، متابعا:" حظت قرية كفر المصلحة مسقط رأس الرئيس الأسبق بالعديد من الخدمات ومنها الصرح الرياضى بالقرية وجميع خدمات البنية الأساسية ومنها مياه نظيفة وصرف صحى والغاز وكان أهالى القرى المجاورة يطلقون على القرية "كفر باريس" من كثرة الخدمات بها والاهتمام الكبير بها من قبل المسؤولين بها" .

والرئيس الأسبق حسنى مبارك هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، وتولى الحكم خلفا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، عقب اغتياله فى حادث المنصة، حيث ظل رئيسًا للجمهورية لنحو 31 عامًا، حتى تخلى عن الحكم على خلفية الاحتجاجات الشعبية فى يناير 2011، وبذلك يعد هو الأطول بقاءً فى الحكم منذ عهد محمد على.

تخرج مبارك من الكلية الجوية عام 1950، ترقى فى المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدًا للقوات الجوية عام 1972، وقاد القوات الجوية خلال حرب أكتوبر 1973.


حسنى مبارك

علاء مبارك

جمال مبارك

رئيس الجمهوريه

وفاه مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة