سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 03:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

80 دولة تشارك فى منتدى الرياض الدولى الإنسانى الثانى الأحد المقبل

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:49 م
80 دولة تشارك فى منتدى الرياض الدولى الإنسانى الثانى الأحد المقبل الدكتور عقيل الغامدي رئيس اللجنة الإشرافية على المنتدى فى جانب من المؤتمر الصحفى اليوم
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد المملكة العربية السعودية منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمشاركة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية يومى الأحد والاثنين المقبلين. 
 
جاء إعلان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقده مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي رئيس اللجنة الإشرافية للمنتدى ،بحضور ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.   
 
وأوضح  الدكتور عقيل الغامدي أن المنتدى يعد في نسخته الثانية امتدادًا للفعاليات الإنسانية العالمية الرامية لمواكبة أحدث التطورات ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي واستحداث تدابير عملية وفعالة تراعي الاحتياجات المتغيرة على أرض الواقع، مبينًا أن المنتدى يوفر على مدى يومين منصة مثالية تجمع بين المختصين وكبار صناع القرار من كافة أطياف المجتمع الإنساني الدولي، ويشارك فيه ممثلون رفيعو المستوى للهيئات والمؤسسات الأممية والعالمية والمحلية.
 
وتابع الغامدي أن المنتدى يعقد بمشاركة 1.280 ممثلا من 80 دولة يشكلون 228 جهة خارجية و156 جهة داخلية منها 21 منظمة أممية و46 منظمة حكومية بينهم مسؤولي ورؤساء هيئات إنسانية أممية و دولية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية و11 جامعة والمجموعات البحثية المتخصصة، ويقوم باستعراض وتعديل المبادرات الإنسانية لتعكس آخر التطورات على أرض الواقع من أجل تحسين مستوى الخدمات والمساعدات المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات، بمن فيهم اللاجئون وغيرهم من الفئات التي تحتاج مساعدات عاجلة، كما سيتم عقد ثماني جلسات علمية وجلستين في مجال الإعلام وجلسة في المجال التطوعي بمشاركة 61 متحدثًا .
 
وعن أبرز ملامح أجندة المنتدى أوضح الغامدي، أن المنتدى يناقش عدة محاور تشمل سبل تعزيز الربط بين العمل الإنساني والتنموي و التدخل الإنساني المبتكر في المجال الصحي ، و التحديات الإنسانية لمشاكل الهجرة من البلدان الأفريقية ، و حماية الأطفال والنساء والشباب في مناطق النزاعات والكوارث ، و الممارسة المهنية المبنية على البراهين في العمل الإنساني، مشيرًا إلى أنه سيتم على هامش المنتدى إقامة المعرض المصاحب للفعاليات بمشاركة 27 جهة منها 11 جهة دولية مهتمة بالشأن الإنساني والإغاثي، مفيدًا أنه إضافة إلى ذلك سيتم تنظيم المعرض الفني الإنساني الذي يعد دعمًا للفن وتفعيلًا للجانب الإنساني في مختلف مجالات الحياة؛ حيث يُسهم في إيجاد مساحة للفنانين والمبدعين المهتمين بإظهار المجال الإنساني بأعمالهم الفنية على نطاق واسع، كما يهدف لإثراء العمل الإنساني وإلى تبادل الخبرات بين الفنانين ليلتقوا في مكان واحد يتشاركون فيه الحس الإبداعي.
 

السعودية

منتدى الرياض الانسانى

مركز الملك سلمان

الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

سوبر النكد وقمة المشاكل.. الأزمات تتوالى بعد أحداث شغب السوبر المصرى بالإمارات.. عقوبات رادعة ضد الأهلى والزمالك بسبب تداعيات موقعة 20 فبراير.. الأحمر يقرر التصعيد للمحكمة الرياضية.. والأبيض ينسحب من الدورى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

زي النهاردة.. الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب الجيش الملكى

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

مجدى يعقوب في قلب مصر بكارتير " اليوم السابع"

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

شنطة حريمى تائهة فى الفضاء.. فقدتها رائدة فضاء وموسكو تبحث عنها (فيديو)

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة