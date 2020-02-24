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68 مليون إسترلينى خسائر صحيفة "ذا صن" وسط انخفاض المبيعات والدعاوى القضائية

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:24 م
68 مليون إسترلينى خسائر صحيفة "ذا صن" وسط انخفاض المبيعات والدعاوى القضائية ذا صن
كتبت رباب فتحى

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سجلت صحيفة "ذا صن" البريطانية خسارة قدرها 68 مليون جنيه إسترلينى فى العام الماضى وسط انخفاض مبيعات الطباعة والتكلفة الهائلة الناتجة عن مزاعم اختراق الهاتف ضد الشركة الأم من قبل شخصيات مثل السير ألتون جون وهيزر ميلز.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن صحف مجموعة أخبار روبرت مردوخ، التى تنشر صحيفة "ذا صن" أنفقت وتحتفظ بمسئوليتها عن أنشطة " نيوز أوف ذا وورلد "، 54 مليون جنيه إسترلينى على الرسوم القانونية والأضرار المتعلقة بالاعتراض غير القانونى للبريد الصوتى.

تم الكشف عن الأرقام، التى تغطى 12 شهرًا حتى يوليو 2019، فى الحسابات المودعة فى نهاية هذا الأسبوع. لقد أظهروا أنه بعد أكثر من عقد من بدء فضيحة اختراق الهواتف، لا تزال الشركة تنفق ثُمن إيراداتها فى التعامل مع التداعيات، حيث لا تزال القضايا الجديدة المتعلقة بأمثال الأمير هارى يتم رفعها إلى المحكمة العليا.

 وقد استخدم محامو ضحايا الاختراق عبر الهاتف جلسات استماع سابقة للمحاكمة للادعاء بأن القرصنة عبر الهاتف كانت منتشرة على نطاق واسع فى ذا صن، لكن هذه الحالات كانت تتم تسويتها دائمًا قبل الذهاب إلى المحاكمة، وتجنب الحاجة إلى اختبار الادعاءات فى المحكمة.

تتضمن التسويات بين صحف مجموعة الأخبار وضحايا الاختراق عبر الهاتف بيانًا مفاده أنه كان الصحفيون فى "نيوز أوف ذا وورلد" وليس "ذا صن" هم المسئولون عن اعتراض رسائل البريد الصوتى.

كانت الشركة تقول دائمًا أن اعتراض البريد الصوتى كان مقصورًا على جريدة الأحد البعيدة ولم يحدث فى ذا صن.

وأوضحت "الجارديان" أن ذا صن لا تزال أكبر الصحف المطبوعة مبيعًا فى المملكة المتحدة، لكنها فى طريقها لفقدان هذا اللقب لصحيفة ديلى ميل فى وقت ما من هذا العام، حيث تبيع أقل من 1.1 مليون نسخة يوميًا. وعينت ذا صن هذا الشهر فريقًا جديدًا بقيادة فيكتوريا نيوتن كرئيسة تحرير، وكيث بول نائبا لها، مع التركيز على زيادة عدد القراءات فى موقعها على شبكة الإنترنت بالتنافس مع ميل أون لاين.


صحيفة ذا صن

مبيعات الصحف البريطانية

اكبر الصحف البريطانية

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