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وفد من 16 دولة لنقل الخبرات وتبادل الخبرات فى تمكين المرأة الاقتصادى بكفر الشيخ

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:56 م
وفد من 16 دولة لنقل الخبرات وتبادل الخبرات فى تمكين المرأة الاقتصادى بكفر الشيخ وفد من 16 دولة لنقل الخبرات وتبادل الخبرات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ زيارة وفد أجنبي مكون من 18 ضيفا من 16 دولة من العلاقات الخارجية الزراعية لمركز المصري الدولي للزراعة من قاره أفريقيا وآسيا، لنقل وتبادل الخبرات في تمكين المرأة الاقتصادي، للتعرف على نشأة والهيكل التنظيمي للمجلس القومي للمرأة وأهدافه.

قال الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،تم مناقشة ما يقدمه للمرأة المصرية وأنشطة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ،ودور فرع المجلس في تنفيذ سياسات وبرامج المجلس في المحافظة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ،ومناهضة العنف ضد المرأة ،وكافة أشكال التمييز ضد المرأة واستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات الغير قادرات في  جميع قري مراكز محافظة كفر الشيخ، وعمل معارض لتسويق منتجات المرأة والفتيات لتسهيل وترسيخ أي عقبه تواجه المرأة من أجل أنشاء مشروعها الخاص

وعلى هامش الزيارة أقيم معرض للسيدات المنتجات ،لشغل الهاند ميد، وما يقدمونه من منتجات تخص المرأة المصرية ،جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والدكتور على جمعه مدير جهاز تتميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وأعضاء فرع المجلس فريدة عبدالعزيز، وسوسن هيبه، وزينب حسان عمر ،وماجدة عمر وسماح جاد ،وسعيدة كامل

وعلى جانب آخر نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع مركز النيل للأعلام ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، والسيدة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ،وتحت اشراف الدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والاستاذ محمود الشناوي مدير مركز النيل للإعلام   عقدت ندوة حول "  مناهضة ختان الاناث وأهمية الشمول المالي ومحفظة الهاتف المحمول  " بمقر فرع المجلس وجاء ذلك بحضور محمد ابراهيم مدير إدارة بالبنك الأهلي المصري بكفر الشيخ والاستاذ رمضان حامد أخصائي أعلامي بمركز النيل للإعلام ،وأعضاء فرع المجلس فريدة عبدالعزيز وعفاف الجمل وهبه ابراهيم محامى مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ،و50سيدة

قال  الدكتورة هدى الطنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، تناولت الندوة مفهوم ختان الاناث ،وأشكال ممارسات ختان الإناث ،والأضرار الجسدية والنفسية التي تحدث للفتاة عند إجراء العملية ، والتجريم القانوني، للحد من انتشار ظاهرة ختان الإناث   ،وأهمية الشمول المالي، وكيفية ادارة الشمول المالي للأسرة المصرية، وأهمية استخدام محفظة الهاتف المحمول في الفترة القادمة

وأدانت الدكتورة هدى الطنباري، آخر ضحية لختان الاناث ،الطفلة ندى في محافظة أسيوط ،نتيجة اصرار اسرتها على التشبث بتلك العادة ،مؤكدة على مواجهة هذه الظاهرة بتضافر جميع الجهات المعنية بهذه القضية وتغليظ العقوبات لمحاولة القضاء عليها.

 

 


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