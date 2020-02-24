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وزير الصحة اللبنانى: الهلع الهستيرى من "كورونا" غير مقبول

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:04 م
وزير الصحة اللبنانى: الهلع الهستيرى من "كورونا" غير مقبول وزير الصحة اللبنانى
إيمان حنا

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أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن، من قصر بعبدا، إنه تم اتخاذ إجراءات مشددة تجاه الطائرات القادمة من إيران لضمان منع انتشار فيروس كورونا ، وأضاف حمد أن الاجراءات الاضافية التى تقوم بها الوزارة مع الطائرات القادمة من إيران وإيطاليا تضمن عدم انتشار وباء الكورونا إن وجد.

 

وقال حمد: "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب يصران مع حاكم مصرف لبنان على موضوع تأمين المستلزمات الطبية ويعتبرونه خطا أحمر".

أضاف: "ندعو الشعب اللبنانى إلى الثقة بالإجراءات، والهلع الهستيرى غير مقبول وهناك ديناميكية متجددة يتم اتباعها فى المطار".

 

وفى ظل حالة الهلع التي سادت بين اللبنانيين من عدوى "كورونا" شهدت الصيدليات فى لبنان إقبالا كثيفا على شراء الكمامات الواقية مما أدى إلى نفادها في كثير منها وارتفاع أسعارها، نظرا للطلب الكبير عليها.

 

وتضمنت القرارات الخاصة بمواجهة الفيروس أيضا، عزل الأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض الإصابة والوافدين من المناطق التى سجلت إصابات فى مستشفى رفيق الحريرى الحكومي، وتكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تطبيق إجراءات العزل الذاتى للمواطنين العائدين من المناطق التى سجلت إصابات، والذين لم تظهر عليهم عوارض الإصابة وكذلك جميع المقيمين معهم فى سكن واحد، وتكليف وزارة الصحة تعميم إجراءات العزل الذاتي.

 

وجاء ضمن قرارات خلية الأزمة الوزارية منع المواطنين اللبنانيين وسائر المقيمين فى لبنان من السفر إلى المناطق التى سجلت إصابات وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتى السياحة والصحة وكذلك المديرية العامة للأمن العام، الاتصال باللبنانيين الموجودين فى بؤر الإصابة بالدول التى تشهد إصابات، ومتابعة أوضاعهم الصحية والتنسيق مع السلطات المحلية لتأمين العلاج المطلوب وتزويدهم بالإرشادات اللازمة.

 

 


كورونا

لبنان

وزير الصحة اللبنانى

فيروس كورونا

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