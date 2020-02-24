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وزير الخارجية اللبنانية: الحكومة تولى اهتماما للتعاون مع الدول العربية والأوروبية

الإثنين، 24 فبراير 2020 09:08 م
وزير الخارجية اللبنانية: الحكومة تولى اهتماما للتعاون مع الدول العربية والأوروبية ناصيف حتي
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 أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن الحكومة الجديدة تولي اهتماما للتعاون مع الدول العربية الشقيقة ودول الاتحاد الأوروبي، مشددا على موقف بلاده بالتمسك بتطبيق سياسة "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية اللبناني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان السفير رالف طراف، وبحضور سفراء دول الاتحاد الأوروبي في لبنان، حيث استعرض معهم استراتيجية عمل الحكومة اللبنانية في مواجهة التحديات الاقتصادية وكيفية العمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان.
وشدد الوزير حتي على أن أولوية العمل لديه بتعميق وتعزيز التعاون مع الدول العربية والدول الأوروبية، وتفعيل اتفاق الشراكة الموقع بين لبنان والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات.

ناصيف حتي

لبنان

الاتحاد الأوروبي

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