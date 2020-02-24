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خالد صلاح
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وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: إصابة 13 جنديًا بكورونا وعزل 7500 جندى

الإثنين، 24 فبراير 2020 02:20 م
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: إصابة 13 جنديًا بكورونا وعزل 7500 جندى الجيش الكورى الجنوبى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن 13 جنديًا فى الخدمة العسكرية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما تم عزل نحو 7 آلاف و500 جندى آخرين، فى إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار العدوى فى الثكنات العسكرية، وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم تأكيد 10 حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) فى الجيش، وحالة واحدة فى كل من البحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية، حيث زاد عدد الحالات بمقدار 11 حالة عن أمس، موضحة أن عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد بلغ 833 حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة 8 حالات حتى الآن.
 
وقررت السلطات فحص جميع أفراد الخدمة العسكرية، الذين زاروا تلك المناطق أو تواصلوا مع الحالات المصابة، حيث يتم حاليًا عزل حوالى 7.500 جندى فى ثكناتهم، وذلك فى أعقاب الزيادة الكبيرة فى عدد الإصابات الفيروس فى البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية؛ بسبب انتشار العدوى فى الطائفة الدينية الموجودة فى مدينة "دايغو" جنوب شرق البلاد وأحد مستشفيات "تشونغ دو".
 
من جهته، قال مون هونج-سيك نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع: "إن هناك حوالى 350 شخصًا ظهرت عليهم أعراض الإصابة، لكننا طبقنا معايير الحجر الصحى الصارمة كإجراء وقائي".
 
وأضاف، "أننا نأخذ الوضع الوضع الحالى على محمل الجد، وسيحافظ جيشنا على الاستعداد القوى وسيدعم بشكل استباقى جهود الحكومة للتغلب على الكارثة".
 
يشار إلى، أن الحكومة قد رفعت مستوى التأهب إلى مستوى "خطير" - وهو أعلى مستوى فى النظام المكون من 4 مستويات - ووضعت الوزارة تدابير إضافية لاحتواء تفشى المرض، وتشمل التدابير إيقاف جميع التدريبات العسكرية الخارجية فى جميع أنحاء البلاد، حيث أمرت الوزارة من يقومون بالتدريبات العسكرية خارج ثكناتهم بالعودة إلى قواعدهم على الفور، وفقًا لما ذكره المسؤولون.
 

كوريا الجنوبيه

وزاره الدفاع الكوريه الجنوبيه

كورونا

فيروس كورنا

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