نجاة فتاة روسية من الموت بإعجوبة ..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا، مقطعا مصورا لفتاة نجت من الموت بطريقة عجيبة، وبعضهم اعتبر أنها ولدت من جديد، الفتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف غربى روسيا، نجت من "موت محتم"، ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضا.
В Азове Ростовской области девушкe неожидaнно стaло плoxo онa упaлa и eдва не угодилa пoд колeса автобуcа. pic.twitter.com/FwbF0I0o0D— Телемастер Игорь (@Telemaster68) February 23, 2020
وكان المذهل فى الأمر أن عجلات الحافلة كانت بعيدة سنتميرات قليلة جدا عن رأس الفتاة المستلقية على الأرض، ولولا ذلك لتهشمت جمجمتها.
وتعليقا على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغردين على تويتر: "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون حظيت بمساعدة ما".وعلق آخر: "إنها محظوظة، لقد كتب لها عمر جديد"، فيما قالت إحداهن :" "آمل أن تكون قد نقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضا، ويبدو أنها كانت تتألم".
بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.
وكانت فتاة روسية فى العاصمة موسكو مصرعها، قد لقى مصرعها أيضا قبل شهرين بسبب اختناقها بكعكة أثناء مشاركتها فى مسابقة لتناول الحلويات، ووفقا لوسائل إعلام روسية، وقع الحادث فى أحد مقاهى العاصمة عندما حاولت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، ابتلاع عدة حلويات دفعة واحدة خلال المشاركة فى مسابقة لتناول الكعك، الأمر الذى تسبب فى اختناقها، وباءت محاولات الحاضرين فى إنقاذها بالفشل، ونقلها أصدقاؤها إلى المستشفى إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة.
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