سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نجاة فتاة روسية من الموت بإعجوبة ..فيديو

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:45 م
نجاة فتاة روسية من الموت بإعجوبة ..فيديو نجاة فتاة روسية من الموت
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالمقابل تساءل البعض فيما إذا كانت الفتاة المجهولة الهوية تنوي الانتحار أم أنها وقعت بسبب عرض مرضي.
 
وكانت فتاة روسية فى العاصمة موسكو مصرعها، قد لقى مصرعها أيضا قبل شهرين بسبب اختناقها بكعكة أثناء مشاركتها فى مسابقة لتناول الحلويات، ووفقا لوسائل إعلام روسية، وقع الحادث فى أحد مقاهى العاصمة عندما حاولت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، ابتلاع عدة حلويات دفعة واحدة خلال المشاركة فى مسابقة لتناول الكعك، الأمر الذى تسبب فى اختناقها، وباءت محاولات الحاضرين فى إنقاذها بالفشل، ونقلها أصدقاؤها إلى المستشفى إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة.
 

فتاة روسية

نجاه فتاه من الموت

نجاه فتاه

اتوبيس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

ماذا تعرف عن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا المستقيل؟

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

اليوم السابع: السيسى يبحث مواجهة الإرهاب مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

"الغرفة التجارية": المضاربات وفيروس كورونا وراء ارتفاع أسعار الذهب

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

مصادر حكومية : تعطيل الدراسة غدا بسبب الأحوال الجوية قرار تقديرى للمحافظين

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

النواب ينتقدون مسئولى "مرغم" الصناعية..ونائب:"المشروع فنكوش"

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

لا تصدق خبرا قبل أن تقرأه فى اليوم السابع مباشرة..تداول خبر قديم عن تأجيل الدراسة لإثارة الذعر

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

إغلاق مطار النجف بالعراق عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بالمحافظة

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بإتجاه ميدان الرماية والمريوطية .. فيديو

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

مصر أول دولة تصدرها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. خبراء: السندات الخضراء ستمول عشرات المشروعات القومية خلال السنوات المقبلة.. حجم استثماراتها يصل إلى 200 مليار دولار .. والصين والهند أبرز البلدان فى استخدامها

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

تعطل أتوبيس الزمالك على كوبرى أكتوبر بمنطقة رمسيس

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

إنطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية فى السعودية الشهر القادم

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة