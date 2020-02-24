نجاة فتاة روسية من الموت بإعجوبة ..فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى روسيا، مقطعا مصورا لفتاة نجت من الموت بطريقة عجيبة، وبعضهم اعتبر أنها ولدت من جديد، الفتاة في بلدة أزوف التابعة لمدينة روستوف غربى روسيا، نجت من "موت محتم"، ويظهر الفيديو فتاة تسير على ناصية الطريق بشكل متوازن ثم ترنو بنظراتها تجاه حافلة قادمة نحوها قبل أن تقع أرضا.

وتعليقا على ذلك الفيديو الذي انتشر يوم الأحد على مواقع التواصل، قال أحد المغردين على تويتر: "يا لها من فتاة مسكينة أرجو أن تكون حظيت بمساعدة ما".

وعلق آخر: "إنها محظوظة، لقد كتب لها عمر جديد"، فيما قالت إحداهن :" "آمل أن تكون قد نقلت إلى المستشفى، فقد كانت تمسك برأسها حتى قبل أن تقع أرضا، ويبدو أنها كانت تتألم".