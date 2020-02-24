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نتائج أولية: إعادة انتخاب جناسينجبى رئيسا لتوجو بأغلبية ساحقة

الإثنين، 24 فبراير 2020 04:00 ص
نتائج أولية: إعادة انتخاب جناسينجبى رئيسا لتوجو بأغلبية ساحقة فوريه جناسينجبى رئيس توجو
لومى (رويترز)

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أشارت نتائج أولية، أعلنتها مفوضية الانتخابات فى توجو، إلى أن الرئيس فوريه جناسينجبى، أعيد انتخابه بعد حصوله على 72% من الأصوات فى الانتخابات التى جرت فى البلاد يوم السبت، ليمدد بذلك حكمه المستمر منذ 15 عاما وحكم أسرته الذى بدأ قبل 50 عاما عندما تولى أبوه السلطة فى انقلاب وقع عام 1967 .

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق والاحتجاجات المطالبة باستقالته واجهت المعارضة المنقسمة صعوبة فى القيام بحملة مقنعة لإسقاط جناسينجبى فى تلك الدولة الصغيرة الواقعة غرب أفريقيا والتى يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

ويقول كثيرون في تلك الدولة البالغ عدد سكانها نحو ثمانية ملايين نسمة إنهم ملوا من الحكم القاسي والفقر المستمر اللذين اتسمت بهما فترتا حكم جناسينجبي ووالده أياديما جناسينجبي الذي سيطر على الحكم في انقلاب وقع عام 1967، ولكن هذه الأسرة تصدت لتحديات مختلفة لحكمها من بينها احتجاجات قوبلت بقمع دام في 2005 و2017.

 


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