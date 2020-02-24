مياه سيناء ترفع الطوارئ للقصوى وتخصص أرقام هواتف وواتس آب لتلقى الشكاوى

وأوضح بيان للشركة، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة للسيطرة على أى موقف قد يطرأ نتيجة الظروف الجوية التي تمر بها البلاد حاليا، ورفع أي تجمعات من مياه الأمطار بالتنسيق مع المختصين بقطاعي شمال وجنوب سيناء وغرفة العمليات والطوارئ بالشركة وكذا غرفتي عمليات محافظتي شمال وجنوب سيناء.

ووجهت الشركة نداء للمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى تجمعات من المياه لسرعة التعامل معها من خلال الأرقام التالية : 125 من أى تليفون أرضي أو 01090018320 من أى محمول كما يتم تلقى شكاوي عبر تطبيق واتساب علي رقم 01090018320

وكان مجلس مدينة نخل بشمال سيناء أعلن حدوث سيول فى مناطق متعددة بمركز نخل فى وسط سيناء .

ووصف بيان مجلس المدينة السيول بالمتوسطه وتركزت فى مناطق "البدع"، التابع لقرية التمد وأدت لتوقف الطريق الدولي لمدة نصف ساعة، و سيول متوسطه في منطقة " ابو صوان" التبع لقرية "وادى الحاج" ومنطقة "البيضا"، التابع لقرية "الكنتلا"، مع سقوط امطار تتراوح بين الشديدة والمتوسطه والخفيفة علي مدينة نخل وكافة قري المركز.

وكانت محافظة شمال سيناء أعلنت اليوم رفع درجة الاستعداد، لمواجهة موجة الشتاء التى بدأت فى المحافظة .

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء فى بيان له أنه يستمر رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.

كما أوضح المحافظ أن الاستعداد يتم على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف، مشيرا أنه وجه كافة المرافق الخدمية الاستعداد لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وجددت المحافظة فى بيان لها تنبيه المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة في الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار واللافتات الكبيرة خلال فترة سقوط الأمطار والرياح.

وقال أهالى من وسط سيناء، أن مناطق جبلية تعرضت لسقوط امطار متوسطة، كما تعرضت مناطق غرب المحافظة والشيخ زويد لسقوط امطار خفيفة.

وأعلنت مجالس مدينة الحسنة ومدينة نخل بوسط سيناء الجاهزية التامة وانعقاد غرف العمليات بها وإزاحة الرمال من على الطرق الرئيسية والفرعية.

وفى مركز بئر العبد أعلن مجلس المدينة الجاهزية بغرفة عمليات لأى طارئ، واستعدت شركة المياه بمعداتها تحسبًا لأى طارى كما أعلن مجلس مدينة العريش، ضرورة مشاركة المواطنين فى الإبلاغ عن أى تعطل للخدمات والتواصل من خلال غرفة العمليات لسرعة الاستجابة بالتنسيق مع مديريات الخدمات.