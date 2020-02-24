من فستان الزفاف للباروكة.. CNN: كورونا يذكر بوصول الصين لكافة أنحاء العالم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن انتشار فيروس كورونا المستجد الذى كان له آثار كبرى على الاقتصاد الصينى يمتد تأثيره حول الكرة الأرضية، ليثبت مدى وصول الصين إلى كافة أنحاء العالم.

وأشارت الشبكة إلى أنه في حين أن الصناعات الفاخرة مثل السيارات والتكنولوجيا والطاقة والسياحة تضررت على نحو خاص بشدة، إلا أن فيروس كورونا ألحق الأذى أيضا بالشركات الصغيرة التي تمثل الحياة اليومية في كل جوانب العالم.

ففي مدينة نيوجيرسى الأمريكية، لم يتمكن أحد محلات الملابس من تلبية جميع طلبات فساتين الزفاف، ولم تستطع صاحبة شركة صغيرة في لندن أن تحصل على الشعر المستعار أو الشعر الطبيعى لبيعه عبر الإنترنت.

وتقول "سى إن إن" إن الغذاء الذى نتناوله، والعمل الذى نقوم به والملابس التي نرتديها، الكثير منها يذكرنا بشكل يومى بالدور الحيوى الذى تلعبه الصين في الاقتصاد العالمى.

ففي غرب استراليا، بدأ موسم الصيد لتوه عندما اضطرت جمعية تعاونية للصيادين للتوقف عن شراء الكركند الصخرى من أعضائها، والذى كان سيتم تصديره إلى الصين لفترة العام القمرى الجديد التي تكون عادة مزدحمة. وتقوم الجمعية بتصدير أكثر من 90% من الكميات التي تصطادها إلى الصين، وكانت واحدة من العديد من جهات البيع الاسترالية التي أوقفت صادراتها إلى الصين.

ويقول ستيف تسانج مدير معهد SOAS China إنه سيكون من المستحيل حصر التأثير الاقتصادى الكامل لفيروس كورونا، لأن الصين أصبحت متشابكة في كثير من الصناعات. وأضاف أن التداخل والتطوير في الصين يحدث بوتيرة ملفتة للغاية منذ أن بدأت البلاد الإصلاحات الاقتصادية في أواهر السبعينيات تحت قيادة دينج شياوبنيج.

ورغم خسائر الشركات الكبرى مثل أبل وغيرها جراء تضرر أعمالها في الصين بسبب الفيروس، إلا أن الشركات الصغيرة تعانى أيضا. ففي لندن تقوم جاى سيلا جونسون ببيع "الإكستنشن" والشعر المستعار والباركوات المصنوعة من الشعر الطبيعى من خلال شركتها الإلكترونية. وتأتى 90% من منتجاتها من الصين، ولم تستطع الحصول على أي منتجات بسب الفيروس منذ قرابة شهر، حيث لم يستطع موردوها تشغيل مصانعهم.