مستشار رئيس الوزراء لشئون المشروعات القومية يتعرف على المشروعات المتعثرة بالسويس

السويس - السيد فلاح

زار اللواء مهندس هشام السودانى مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون المشروعات القومية، محافظة السويس فى إطار متابعة مجلس الوزراء للمشروعات القومية.

وعقد مستشار رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا حضره اللواء مهندس طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسماح فوزي، من وزارة التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات الخدمية.

وأكد اللواء طارق عبد العظيم، على أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يتابع بنفسه المشروعات التى تنفذ على أرض السويس ويوجه اللجان المعنية للمتابعة المستمرة لتفقد الأعمال، مشيرًا إلى أن ما يبذل من مجهود فى الارتقاء بالمرافق والخدمات العامة لصالح المواطن السويسى الذى يستحق أن نعمل من أجله الكثير حتى تعود المدينة الباسلة عروسًا للبحر الأحمر .

ووجه السكرتير العام لمحافظة السويس، مديرى المديريات والقيادات التنفيذية تقديم الموقف التنفيذى لكل مشروع ونسب التنفيذ والعقبات التى تواجهه والجدول الزمنى لهذه المشروعات فى مجالات الطرق والكبارى والكهرباء والصرف الصحى والمياه والصحة والرى والزراعة بمحافظة السويس.

وأكد اللواء مهندس هشام السوداني، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار متابعة المشروعات التى تقام على أرض السويس لدفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات بأقصى سريع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض السويس فى هذه المجالات.

وعرض مديرى المديريات المعنية عدد المشروعات التى تنفذ ونسب الأنجاز لكل مشروع وموعد الانتهاء ودخولها الخدمة.

وقام الوفد بمرافقة مديرى المديريات المعنية بهذه المشروعات لمتابعة المشروعات القومية والمتعثرة بمحافظة السويس على الطبيعة للوقوف على ما تم إنجازه.