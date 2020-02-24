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الإثنين، 24 فبراير 2020 10:00 ص
خالد صلاح
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ماهو معدن الكلوريد ولماذا تحتاجه أجسامنا؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:00 ص
ماهو معدن الكلوريد ولماذا تحتاجه أجسامنا؟ الملح
فاطمة ياسر

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يحتاج الجسم للعديد من  المعادن الهامة للجسم، ومنها الكلوريد، ربما لا تسمع  عنه سابقا، ولكن هذا التقرير سيساهم في معرفتك أكثر عن هذا المعدن الهام للهضم وتنظيم الهرمونات والتخلص من السموم في الجسم، كما أنه يحمي أعصاب الجسم من المضاعفات وأيضا يحافظ علي صحة الكلي، وخلال هذا التقرير المنشور عبر موقع " facty"، سنتعرف أكثر عن هذا المعدن.

ما هو معدن كلوريد ؟

الكلوريد هو معدن يحمل شحنة كهربائية، وهو موجود في العديد من المواد الكيميائية والسوائل الجسدية  ويعد عنصر أساسي في بعض الإنزيمات والبروتينات.

معدن الكلوريد
معدن الكلوريد

 

وأضاف التقرير، أن هناك عدد قليل من الطرق التي تشمل وظائف الكلوريد في الجسم، ومنها الحفاظ علي درجة الحموضة في الدم، وتنظيم نسبة السوائل في الجسم، والحفاظ علي صحة أعصاب الجسم، والقيام بصنع حمض الهيدروكلوريك وهو أمر ضروري للهضم.

وقدم التقرير، الطرق الطبيعية التي تساعد في الحصول علي معدن كلوريد، مؤكدا أن الملح هو العنصر الغذائي الذي يمد هذا العنصر في الجسم، فأشار التقرير إلى أن القناة الهضمية تقوم بامتصاص معظم الكلوريد، وذلك عن طريق تناول بعض الأطعمة ومنها الأعشاب البحرية، والطماطم والكرفس،  والخضروات الورقية الخضراء، والحبوب الكاملة مثل القمح والشعير، وأيضا الفواكه مثل الأناناس والبطيخ.

ما هو معدن الكلوريد
ما هو معدن الكلوريد

 

وأضاف التقرير، أن الوظيفة الخلوية الخاصة بمعدن الكلوريد، تزيد من فرص الإصابة لمشاكل في المعدة، ولذا يجب توخي الحذر، كما أن التعرض لنقص في نسبة معدن الكلوريد بالجسم تعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بالتعرق والقيء والإسهال، وأيضا فقدان الشهية، والشعور بالخمول والجفاف، وفي بعض الأحيان يزداد التعرض لمشاكل في القلب،  أو الرئة.

 


معدن الكلوريد

نقص معدن الكلوريد

اسباب نقص معدن الكلوريد

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