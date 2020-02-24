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كوريا الجنوبية: البرلمان يلغى جلسته العامة اليوم بسبب فيروس كورونا الجديد

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:30 ص
كوريا الجنوبية: البرلمان يلغى جلسته العامة اليوم بسبب فيروس كورونا الجديد البرلمان الكورى الجنوبى
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ألغى البرلمان فى كوريا الجنوبية جلسته العامة المقرر عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين بعد تأكيد حضور مصاب مؤكد بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منتدى برلمانيا الأسبوع الماضي، وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الحاكم "يون هو-دوك" للصحفيين:" إن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لى إن-يونج اقترح على نظيره فى حزب المستقبل المتحد "شيم جيه-تشول" إلغاء الجلسة العامة بعد تأكيد أن "شيم" كان على اتصال بالمريض وخضع لاختبار الفيروس فى وقت مبكر من اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. كما ألغى حزب المستقبل المتحد أيضا اجتماعه العام.
 
وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة استجواب مع رئيس الوزراء جيونج سيه-جيون وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين حول قضايا السياسة والأمن القومي.
 
يشار إلى أنه تم أمس الأول السبت، عزل "ها يون-سو"، رئيس الاتحاد الكورى لجمعيات المعلمين، فى مستشفى سول بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
 
وحضر "ها" منتدى فى البرلمان يوم الأربعاء الماضي. وخضع النواب البرلمانيون عن حزب المستقبل المتحد، الذين حضروا المنتدى، لاختبار الفيروس اليوم، بمن فيهم "شيم جيه-تشول" و"كواك سانج-دو" و"جون هي-كيونج".
 
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطى الحاكم "يون هو-دوك" إن الحزبين سيناقشان جداول برلمانية جديدة بعد أن تأتى نتيجة اختبار "شيم".
 
وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد حذرت أيضا فى وقت سابق من اليوم من إمكانية تفشى الفيروس فى جميع أرجاء البلاد، فى حال عدم التمكن من السيطرة عليه فى مدينة دايجو.
 
وكانت السلطات فى كوريا الجنوبية قد أعلنت، اليوم الإثنين، وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد فى البلاد.
 
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الوفاة السابعة لرجل يبلغ من العمر 62 عاما توفى أمس الأحد متأثرا بالفيروس فى مستشفى فى بلدة "تشونجدو" بجنوب شرق البلاد، وبلغ إجمالى حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس فى جميع أنحاء البلاد 763 حالة، وذلك بعد تسجيل 161 حالة إصابة جديدة.
 
وفى سياق متصل، اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس فى جنيف، لمناقشة الاستجابة لانتشار فيروس "كورونا" وسبل التعاون لمكافحة الفيروس.
 
وأوضحت وزارة الخارجية فى سول - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) - أن كانج شرحت للمدير العام للمنظمة أوضاع انتشار الفيروس فى كوريا الجنوبية واستجابة الحكومة الكورية الجنوبية لمكافحته، وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى أعلى مستوى على خلفية زيادة حادة فى عدد المصابين بكورونا مؤخرا.
 

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البرلمان الكورى الجنوبى

كورونا

فيروس كورونا

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