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فيديو.. أهالى بنى سويف يتحدون الأمطار ويشاهدون مباراة القمة على المقاهى

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:19 م
فيديو.. أهالى بنى سويف يتحدون الأمطار ويشاهدون مباراة القمة على المقاهى
بنى سويف – هانى فتحى

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على الرغم من برودة الجو وسوء أحوال الطقس وهطول الأمطار على محافظة بنى سويف، توافد عدد من مشجعى الأهلى والزمالك على المقاهى لمشاهدة مباراة قطبى الكرة المصرية التى تجمعهما مساء اليوم على استاد القاهرة، وحرص المواطنون على التواجد فى المقاهى لمتابعة المباراة التى يخوضها الأبيض بفريق من الناشئين والشباب.

وتعطل أتوبيس نادى الزمالك منذ دقائق أثناء مروره على كوبرى أكتوبر وبالتحديد فى منطقة رمسيس، وذلك خلال توجهه لاستاد القاهرة قبل مواجهة الأهلى فى الدورى العام.

ويتصدر الأهلى قمة مسابقة الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة فى 15 مباراة،  ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى،  فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية،  يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور،  وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط،  فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى،  ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن،  فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة،  خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة،  ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات،  وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.


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