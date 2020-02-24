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عامل بالشرقية يضبط زوجته مع عشيقها ويسلمهما للشرطة

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:48 م
عامل بالشرقية يضبط زوجته مع عشيقها ويسلمهما للشرطة اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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تحفظ عامل زراعى بالشرقية، على زوجته المتغيبة عن المنزل منذ سبعة أشهر عندما شاهدها برفقة شخص غريب، أمام السجل المدنى بمدينة أولاد صقر بالشرقية، وقام بالإتصال بالشرطة التى تحفظت عليهما، وتم إحالتهما إلى نيابة أولاد صقر، التى قررت بإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالتهما للمحاكمة بتهمة الزنا.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " س م" 28 سنة عامل زراعي، مقيم دائرة مركز أولاد صقر، يفيد أثناء تواجده بالسجل المدنى لإستخراج بطاقة عائلية، شاهد زوجته " ز م" 22 سنة المتغيبة عن المنزل منذ سبعة أشهر تستقل دراجة بخارية خلف شخص غريب عن المنطقة، وأفاد أن زوجته متغيبة، ومحرر عن واقعة الغياب محضر بمركز الشرطة وأنه تحفظ عليهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 28/75 أحوال مركز أولاد صقر لسنة 2020 .

وأمام النيابة العامة بأولاد صقر، بإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، أقرت الزوجة أنها كانت متزوجة من المبلغ، وتركت المنزل منذ سبعة أشهر بسبب عدم رغبتها فى العيش معه وأنها زهقت منه، وذهبت إلى أحدى المراكز بمحافظة الدقهلية وعملت فى مطعم وأجرت شقة تقيم فيها، وبعدها تعرفت على شخص يدعي" أ م" 26 سنة عامل وأقرت أنه إصطحبها إلى منزل أسرته وكتب عليها عرفيا وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأكدت فى التحقيقات أنه لم سكن يعرف أنها متزوجة ومازالت على ذمة زوجها، وأضافت : منذ أيام توجهنا سويا إلى السجل المدنى بأولاد صقر لإستخراج شهادة ميلاد خاصة بي، فرآنا زوجى وأبلغ الشرطة، ولم تقدم المتهمة ورقة الزواج العرفى من المتهم ، وبعرضهما على النيابة العامة قررت بمعرفة المستشار أسر خالد، وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أحمد خفاجى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالتهما لمحكمة جنح أولاد صقر للمحاكمة بتهمة إرتكاب جريمة الزنا، حيث أن الجريمة وقعت بناء على الإتفاق والمساعدة وقررت برئاسة المستشار محمد مختار جبر، رئيس محكمة جنح أولاد صقر، تأجيل القضية لجلسة 13 مارس المقبل للإطلاع على المستندات بناء على طلب دفاع المتهمة.


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الشرقية

مباحث اولاد صقر

تهمة الزنا

السجل المدني

محكمة اولاد صقر

زوج يسلم زوجته وعشيقها للشرطة

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