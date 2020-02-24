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ظهور أول "قارئة نشرة" في كوريا الجنوبية بعد سنوات من احتكار الرجال

الإثنين، 24 فبراير 2020 07:01 م
ظهور أول "قارئة نشرة" في كوريا الجنوبية بعد سنوات من احتكار الرجال قارئة النشرة الكورية
كتب خالد إبراهيم

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على الرغم من الخطوات الكبيرة التي تتخذها دولة كوريا الجنوبية في العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، وكافة المجالات، إلا أن الرجال مازالوا يسيطرون على كثير من المجالات، من أبرزها الإعلام، حيث ظهرت مؤخرا، وبعد سنوات طويلة، أول مذيعة كورية جنوبية، لتكسر احتكار المذيعين الرجال للنشرات الإخبارية.

بحسب الوكالة الفرنسية، فإن المذيعة لي سو جيونج ، كسرت احتكار الرجال لعالم تقديم النشرات الإخبارية، حيث تظهر 5 مرات أسبوعياً، منذ نوفمبر الماضى فى نشرة الساعة 9 مساء، على قناة "كاي بي أس" العامة.

المذيعة
المذيعة

 

النشرات الإخبارية كان يقدمها الرجال عادة ولكن لي سو جيونج، أفلتت من هذه القبضة الذكورية، فقد جرت العادة أن يتلو الرجال الأخبار الرئيسة خلال النهار بنبرة جادة، قبل أن تنضم إليه شابة لقراءة الأخبار الخفيفة.

اختيار لي لهذه المهمة يحطم تقاليد منذ سنوات معمول بها في كورية،  وتبلغ المذيعة من العمر 43 عاماً وتقدم النشرة مع شاب يصغرها سنا

 

وقالت المذيعة "أردت كسر الطابع التقليدي لنشرات قناة "كاي بي أس" بهدف استقطاب جمهور من الشباب، وتقول الاحصائيات، إن نسب مشاهدة النشرة  ارتفعت من 9.6% إلى 11%.

 

في كوريا الجنوبية التي يحتل اقتصادها المرتبة الـ12 عالمياً، لا تزال القيم التقليدية حاضرة بقوة في المجتمع، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، ومن دلائل ذلك فجوة الرواتب بين الرجال والنساء لا والتي تزال الأعلى بين سائر البلدان المتقدمة، وتتقاضى النساء 66% من رواتب الرجال، كما أن الأمهات العاملات يخضعن لضغوط قوية لعدم التقصير في أى من المهام الملقاة على عاتقهن سواء في تربية الأطفال أو المجال المهنى.

 

 


قارئة نشرة

كوريا الجنوبية

احتكار

لي سو جيونج

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