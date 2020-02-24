طلاب مدرسة ابتدائية بالمنوفية يودعون معلمتهم بطريقتهم الخاصة.. صور

فريق المحافظات

اصطف طلاب مدرسة الشهيد غازي الابتدائية بقرية بمم، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، لتشييع جثمان معلمتهم التي توفيت، وذلك عرفانًا منهم ووفاءً لها .

وكانت جنازة عصمت إبراهيم عبد القوي مدرسة اللغة العربية بالمدرسة، التي وافتها المنية أمس، مرت أمام مدرستها فأصر الطلاب على وداعها على طريقتهم الخاصة، مصطفين على جانبي الطريق، في انتظار ما اطلقوا عليه "المرو الأخير لمعلمتهم" التي كانت تتمتع بسمعة رفيعة وأخلاق قويمة.

وكان قد قرر الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عقب انتهاء التحقيقات فى واقعة مشاهدة عدد من طلاب مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، استبعاد مدير المدرسة و5 من المعلمين المشرفين علي اليوم الدراسى من إدارة السادات بالمنوفية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر فيه طلاب المدرسة، يشاهدون فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية، وحدثت الواقعة فى مدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات محافظة المنوفية.

وعلى الفور قرر مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فتح تحقيق عاجل فى الواقعة وتم فصل 22 طالبا 3 أيام من لجنة الحماية بمدرسة الفاروق الثانوية بمدينة السادات، وفصلهم 15 يوما من قبل لجنة الحماية الإدارة التعليمية.



















