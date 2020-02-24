طلاب التربية الخاصة فى الأقصر يفوزون بـ 9 ميداليات بمسابقة ألعاب القوى (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

فى مفاجأة جديدة لنجوم شباب الأقصر، فاز طلاب التربية الخاصة بمحافظة الأقصر بـ 9 ميداليات متنوعة فى ختام مسابقة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة، التى أقيمت بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، وذلك إستمراراً لسلسلة النجاحات التى يقدمها شباب محافظة الأقصر فى المعسكرات والبطولات المحلية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأسفرت مسابقة ألعاب القوى لمدارس التربية الخاصة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، عن حصول كل من الطالبة شهد أيمن على ذهبية الوثب الطويل، وحصل الطالب محمد ربيع على ذهبية سباق 100 متر عدو، والطالب مصطفى راتب على ذهبية دفع الجلة، وذلك بالإضافة إلى 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية فى باقى ألعاب المسابقة.

ومن جانبه قدم الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، التهنئة لفريق الأقصر على التفوق وحصد هذا العدد من الميداليات، كما أبلغهم بتهنئة وتحيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مؤكداً على دعمه الكامل لذوى الإحتياجات الخاصة وتكريمهم لدى عودتهم للمحافظة خلال الأيام المقبلة.

شهد الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الحفل الختامى وإعلان المتأهلين للمنافسة على مستوى الجمهورية فى مسابقة مصر للعلوم والهندسة، والتى ينظمها مركز التطوير التكنولوجى بمديرية التربية والتعليم، وذلك بمكتبة مصر العامة بحضور محمد عباس سلامة مدير مكتبة مصر العامة، وسناء انور صديق مدير مركز التطوير التكنولوجى بالأقصر، وعدد من القيادات التعليمية ومجلس الأمناء وأعضاء لجنة التحكيم، حيث بدأ ختام المعرض بجولة لزوار المعرض على المشروعات المشاركة بالمعرض هذا العام، ثم الحفل الختامى لتكريم الطلاب المتأهلين، وقد تأهل للمنافسة على مستوى الجمهورية 25 مشروع بحث علمى وتصميم هندسى من مختلف الإدارات التعليمية ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالاقصر.



وكيل تعليم الأقصر يهنئ طلاب التربية الخاصة بعد فوزهم بـ9 ميداليات

الميداليات التى حصلوا عليها