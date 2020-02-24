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ضمن سلسلة ندواتها التوعوية.. تربية سوهاج تنظم ندوة عن فيروس كورونا المستجد

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:07 م
ضمن سلسلة ندواتها التوعوية.. تربية سوهاج تنظم ندوة عن فيروس كورونا المستجد جانب من الندوة
سوهاج - محمود مقبول

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تواصل جامعة سوهاج سلسلة ندواتها التوعوية عن فيروس كورونا المستجد، حيث نظمت كلية التربية بالتعاون مع كلية الطب ندوة بعنوان "فيروس كورونا المستجد - الأعراض وسبل الوقاية"،صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة تنفذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة التصدى لهذا المرض نظراً لانه سريع الانتشار، مع أهمية التطبيق العملى لطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور خالد عبد اللطيف عمران عميد الكلية على أهمية موضوع الندوة، ودور كلية التربية الرائد فى توعية طلابها بالأحداث والمتغيرات والمشكلات الراهنة لكل ما يدور بالعالم، وخاصة مشكلة فيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى دور طلاب الكلية فى توعية أسرهم ومجتمعاتهم المحيطة بكيفية الوقاية منه، وطرق تجنب كافة أنواع العدوى بالفيروسات والأمراض المعاصرة.

 وأشاد الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون المستمر والهام بين كليتى التربية والطب لتنمية الوعى الصحى لدى الطلاب، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الندوات وورش العمل التثقيفية والتوعوية المشتركة للطلاب، مضيفاً أنه شارك بالندوة ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.

وتناولت الندوة محاضرة ألقاها الدكتور ممدوح عصمت أستاذ الميكروبيولوجى ومدير وحدة مكافحة العدوى بكلية الطب بالجامعة عن كيفية نشأة فيروس كورونا وأماكن تواجده، وكيفية انتقاله إلى الإنسان ، والاحتياطات الواجب توافرها للوقاية من الإصابة بالفيروس، ومن بينها تجنب تناول الأغذية خارج المنزل والمجهولة المصدر، إلى جانب الحرص على النظافة الشخصية بغسل اليدين بالماء والصابون والحرص على الكحة أو السعال بالمنديل أو كم الذراع.

واستعرض الدكتور علاء غالب المدرس بقسم الباطنة والقلب بكلية الطب بالجامعة مجموعة من النصائح لضمان عدم التعرض للفيروس ومنها عدم العطس بالكفين، وأن يكون طعامنا متكامل العناصر الغذائية، وعدم تناول المصنعات والمعلبات الغذائية والسكر الصناعي، إلى جانب ضرورة الإكثار من شرب الماء بشكل مستمر ودائم، والتأكد من تهوية الأماكن التى نتواجد فيها والبعد عن الحيوانات ولاسيما البرية، مؤكداً أن فيروس الكورونا كغيره من فيروسات البرد لو تم رفع مناعة الجسم سيأخذ وقته ويشفى أسوة بجميع فيروسات الأنفلونزا.

والجدير بالذكر أنه فى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والأسئلة مع الطلاب، والتى تناولت عدة موضوعات خاصة بالأغذية والبكتيريا وطرق العدوي، وكيفية التعرف على الشخص المصاب بفيروس كورونا، وهل تم التوصل إلى لعلاج لهذا الفيروس.

ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج (1)
ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج 
 
ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج (2)
ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج

 

ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج (3)
ندوه عن فيروس كرونا بجامعة سوهاج

 


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