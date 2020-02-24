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ضبط 14 طن أحشاء حيوانية متعفنة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:08 م
ضبط 14 طن أحشاء حيوانية متعفنة قبل بيعها للمواطنين فى الجيزة لحوم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجح قطاع الأمن العام فى ضبط 14 طن أحشاء حيوانية متعفنة قبل بيعها للمواطنين في الجيزة، حيث وردت معلومات لمفتشي قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع ضباط إدارة مباحث التموين بالإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد قيام مالك مخزن وثلاجة لحوم بدون ترخيص بمنطقة المنيب بدائرة قسم الجيزة بتجميع كميات كبيرة من الأحشاء الحيوانية غير صالحة للاستخدام الآدمى وإعادة تعبئتها بقصد بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولي مديرية التموين والأغذية بالجيزة، تم استهداف المخزن والثلاجة بحملة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط مالكهما و14 طن أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتنبعث منها رائحة كريهة، وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتجميع المضبوطات بقصد إعادة تصديرها.

جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام بتوجيه حملات تموينية مكثفة تستهدف تشديد الرقابة على تصنيع كافة المواد الغذائية والتصدى لحالات الغش التجاري لضبط الأسواق والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين .

وينص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.


أغذية

أغذية فاسدة

لحوم

لحوم فاسدة

مامولات فاسدة

اخبار الحوادث

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