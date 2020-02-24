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صور.. لماذا زارت لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كلية الطب البيطرى ببنها؟

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:15 م
صور.. لماذا زارت لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كلية الطب البيطرى ببنها؟ وفد لجنة الاعتماد والجودة
القليوبية - إبراهيم سالم

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استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجنة المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى بمشتهر برئاسة الدكتور ياسر محمد السيد وعضوية كل من الدكتور أحمد سيد حموده والدكتور حنفى محمد مدبولى والدكتور جابر أحمد مجاهد والدكتور محمد السيد محمد.

وقال السعيد ان جامعة بنها حققت نتائج ملموسة فى قطاع الجودة والإعتماد حيث تم اعتماد 7 كليات وهم كليات الطب البيطرى والطب البشرى والتمريض والزراعة وهندسة شبرا والعلوم والاداب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جارى إنشاء مستشفى تعليمى بيطرى للحيوانات الأليفة بأرض الجامعة بالعبور لتقديم خدمة مميزة وتدريب الطلاب بكلية الطب البيطرى، كما أنه جارى إنشاء مبنى للمدرجات بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور باستثمارات 181 مليون جنيه.

وأكد المغربى، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم الدعم اللازم لتجديد الاعتماد الاكاديمى لكلية الطب البيطرى لتجديد اعتمادها من الهيئة القومية لضمان حودة التعليم والاعتماد.

وأضاف المغربى أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية بجامعة بنها تحصل على الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية منذ حوالى ٦ سنوات واستكلمت كافة الوثائق اللازمة لتجديد الاعتماد.

لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها (1)
لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها

 

لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها (2)
لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها

 

لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها (3)
لجنة المراجعة الخارجية بكلية الطبي البيطرى بجامعة بنها

 


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