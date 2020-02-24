صور..طبيب الغلابة لمحافظ بنى سويف خلال تكريمه: حلمى استكمال المستشفى لخدمة المرضى

بنى سويف فريق المحافظات

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه اليوم الاثنين الدكتور مجاهد مصطفى ابن قرية طلا مركز الفشن والذى تم تكريمه مؤخرا بدولة الإمارات العربية ضمن مبادرة صناع الأمل.

وأهدى محافظ بنى سويف للطبيب مجاهد مصطفى درع المحافظة تقديرا لدوره الوطنى والانسانى فى مجال تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظته بأجر رمزى لأكثر من 30عاما ،مؤكدا له أن الجميع فخور به وبما صنعه وأنه نموذج وطنى رائع وقدوة مميزة للطبيب المصرى ،قائلا له "نحن فخورين بك وبما صنعت لأبناء وطنك، وتكريمك فى مبادرة صناع الأمل هو تكريم لمصر بصفة عامة ولبنى سويف بشكل خاص ،فأبناء المحافظة دائما يضربون أعظم الأمثلة فى الوطنية والطيبة وحب الخير، والتكاتف والتضافر على قلب رجل واحد فى كل طرق الخير،هذا ما وجدته منذ أن توليت المسوؤلية فى هذا البلد الطيب ".

كما أكد محافظ بنى سويف حرصه على إلقاء الضوء على كل النماذج الناجحة ،لترسيخ مفاهيم الوفاء والعرفان وعمل الخير والمسئولية الوطنية، وتحفيزا للشباب والبراعم ليكونوا دائما فى طليعة أبناء مصر المخلصين من أجل الحفاظ على الوطن والعمل على تقدمه ورخاءه وأمنه واستقراره، إذ أن أبناء بنى سويف يمتلكون الموهبة والقدرة والإخلاص والانتماء لوطنهم.

وأضاف محمد هانى قائلا : "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارنى أن أكون أصغر محافظ شاب وهذا فخر لى ومسئولية وطنية كبيرة ألقيت على عاتقى ، فأنا أعتبر وجودى محافظا لبنى سويف أكبر دعم لى، لما أجده من دعم من كل المجتمع السويفى، ولما أجده من نماذج فريدة من أبناء المحافظة سواء أبناؤنا وأساتذتنا كالدكتور مجاهد ،وغيره من النماذج الناجحة وكذلك كثير من الشباب الواعد أصحاب الرؤية والفكر والإصرار على العمل ".

واستمع المحافظ للطبيب مجاهد مصطفى الذى تحدث باستفاضة عن تجربته وما صنعه فى خدمة بلده ،معربا عن سعادته الكبيرة بما فعله قائلا ( أنا سعيد وفرحان بما أعاننى الله عليه فى خدمة أبناء قريتى والقرى المجاورة لها ، خاصة الأيتام ، إذ أكرمنى ربى بأن أدخل عليهم السعادة والتيسير فى العلاج وأعمال الخير، وأوصيت ابنائى باستكمال مسيرة الخير ،فأبنائى ربيتهم على حب الخير وحب بلدهم مصر، وبلادنا مليانة خير وتفوق فى كل حاجة، مصر عظيمة بحضارتها ، يارب احفظ مصر واجعلها دائما فى أمن واستقرار وخير".

كما أعرب الطبيب الجراح عن سعادته الكبيرة بتكريم محافظ بنى سويف له ، الذى يعتبره وساما على صدره لتكريم بلده له، متنميا للمحافظ الشاب بأن يكون على يديه كل الخير للمحافظة، مشيرا إلى توسمه فى المحافظ الشاب حبه لأبناء المحافظة وحرصه على النهوض بها، مؤكدا على أن أبناء بنى سويف دائما سواعد خير وبناء ، ومنوها على أنه مستمر فى العطاء وأن حلمه الكبير بأن تستكمل المستشفى الذى يقوم بانشائها بالجهود الذاتية لخدمة أبناء المحافظة، والتى أكد المحافظ بأنه لن يتوان فى دعم هذا الحلم حتى يتحقق.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى قد كرم صنّاع الأمل فى الوطن العربى يوم الخميس الماضى الموافق الـ 20 من فبراير الجاري، وكان من بين صناع الأمل الخمسة، الطبيب المصرى العالمى مجدى يعقوب ، والطبيب المصرى مجاهد مصطفى على الطلاوي، الذى يقدم الرعاية الصحية منذ عقود بمقابل رمزى أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام فى قريته كما عالج مجاهد مصطفى"حسب ما أكده خلال اللقاء" 2 مليون حالة خلال 30 عاما بمعدل 60 ألف حالة سنوياً ، وأجرى آلاف العمليات الجراحية بمبلغ رمزى " 10 جنيهات" ويجرى الكشف يوميا على أكثر من 200 حالة من قرى الصعيد ويساعدالأيتام ويساند المحتاجين ويدعم الفقراء وشارك فى دعم 1500 طالب من الأيتام لتوفير مستلزمات الدراسة.