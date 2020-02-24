سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أوصيت ابنائى باستكمال مسيرة الخير

صور..طبيب الغلابة لمحافظ بنى سويف خلال تكريمه: حلمى استكمال المستشفى لخدمة المرضى

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:34 م
صور..طبيب الغلابة لمحافظ بنى سويف خلال تكريمه: حلمى استكمال المستشفى لخدمة المرضى تكريم طبيب الغلابة
بنى سويف فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه اليوم الاثنين الدكتور مجاهد مصطفى ابن قرية طلا مركز الفشن والذى تم تكريمه مؤخرا بدولة الإمارات العربية ضمن مبادرة صناع الأمل.

وأهدى محافظ بنى سويف للطبيب مجاهد مصطفى درع المحافظة تقديرا لدوره الوطنى والانسانى فى مجال تقديم الخدمة الطبية لأبناء محافظته بأجر رمزى لأكثر من 30عاما ،مؤكدا له أن الجميع فخور به وبما صنعه وأنه نموذج وطنى رائع وقدوة مميزة للطبيب المصرى ،قائلا  له "نحن فخورين بك وبما صنعت لأبناء وطنك، وتكريمك فى مبادرة صناع الأمل هو تكريم لمصر بصفة عامة ولبنى سويف بشكل خاص ،فأبناء المحافظة دائما يضربون أعظم الأمثلة فى الوطنية والطيبة وحب الخير، والتكاتف والتضافر على قلب رجل واحد فى كل طرق الخير،هذا ما وجدته منذ أن توليت المسوؤلية فى هذا البلد الطيب ".

كما أكد محافظ بنى سويف حرصه على إلقاء الضوء على كل النماذج الناجحة ،لترسيخ مفاهيم الوفاء والعرفان وعمل الخير والمسئولية الوطنية، وتحفيزا للشباب والبراعم ليكونوا دائما فى طليعة أبناء مصر المخلصين من أجل الحفاظ على الوطن والعمل على تقدمه ورخاءه وأمنه واستقراره، إذ أن أبناء بنى سويف يمتلكون الموهبة والقدرة والإخلاص والانتماء لوطنهم.

وأضاف محمد هانى قائلا  : "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارنى أن أكون أصغر محافظ شاب وهذا فخر لى ومسئولية وطنية كبيرة ألقيت على عاتقى ، فأنا أعتبر وجودى محافظا لبنى سويف أكبر دعم لى، لما أجده من دعم من كل المجتمع السويفى، ولما أجده من نماذج فريدة من أبناء المحافظة سواء أبناؤنا وأساتذتنا كالدكتور مجاهد ،وغيره من النماذج الناجحة وكذلك كثير من الشباب الواعد أصحاب الرؤية والفكر والإصرار على العمل ".

واستمع المحافظ للطبيب مجاهد مصطفى الذى تحدث باستفاضة عن تجربته وما صنعه فى خدمة بلده ،معربا عن سعادته الكبيرة بما فعله قائلا ( أنا سعيد وفرحان بما أعاننى الله عليه فى خدمة أبناء قريتى والقرى المجاورة لها ، خاصة الأيتام ، إذ أكرمنى ربى بأن أدخل عليهم السعادة والتيسير فى العلاج وأعمال الخير، وأوصيت ابنائى باستكمال مسيرة الخير ،فأبنائى ربيتهم على حب الخير وحب بلدهم مصر، وبلادنا مليانة خير وتفوق فى كل حاجة، مصر عظيمة بحضارتها ، يارب احفظ مصر واجعلها دائما فى أمن واستقرار وخير".

كما أعرب الطبيب الجراح عن سعادته الكبيرة بتكريم محافظ بنى سويف له ، الذى يعتبره وساما على صدره لتكريم بلده له، متنميا للمحافظ الشاب بأن يكون على يديه  كل الخير للمحافظة، مشيرا إلى توسمه فى المحافظ الشاب حبه لأبناء المحافظة وحرصه على النهوض بها، مؤكدا على أن أبناء بنى سويف دائما سواعد خير وبناء ، ومنوها على أنه مستمر فى العطاء وأن حلمه الكبير بأن تستكمل المستشفى الذى يقوم بانشائها بالجهود الذاتية لخدمة أبناء المحافظة، والتى أكد المحافظ بأنه لن يتوان فى دعم هذا الحلم حتى  يتحقق.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى قد كرم صنّاع الأمل فى الوطن العربى يوم الخميس الماضى الموافق الـ 20 من فبراير الجاري، وكان من بين صناع الأمل الخمسة، الطبيب المصرى العالمى مجدى يعقوب ، والطبيب المصرى مجاهد مصطفى على الطلاوي، الذى يقدم الرعاية الصحية منذ عقود بمقابل رمزى أو دون مقابل، ويدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام فى قريته كما عالج   مجاهد مصطفى"حسب ما أكده  خلال اللقاء" 2 مليون حالة خلال 30 عاما بمعدل 60 ألف حالة سنوياً ، وأجرى آلاف العمليات الجراحية بمبلغ رمزى " 10 جنيهات" ويجرى الكشف يوميا على أكثر من 200 حالة من قرى الصعيد ويساعدالأيتام ويساند المحتاجين ويدعم الفقراء وشارك فى دعم 1500 طالب من الأيتام لتوفير مستلزمات الدراسة.

 

 

MOH_6138
 
 
MOH_6142
 
 
MOH_6145
 
 
MOH_6147

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

الدكتور مجاهد مصطفى

طبيب الغلابه

صناع الامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طبيب الغلابة: أحد أهالى القرية قدم لى فى مسابقة "صناع الأمل" دون علمى

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:46 ص

طبيب الغلابة يفتح قلبه لـ"اليوم السابع": أتاجر مع الله.. وحزين لكشف ما أقدمه للناس طيلة 30 عاما.. مجاهد مصطفى: لم أتقدم لمسابقة "صناع الأمل" وفوجئت بفريق المؤتمر أمام منزلي.. قلت لمجدي يعقوب: فخور بجلوسى بجانبك

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:02 ص

طبيب الغلابة المكرم بدبى: فلوس المستشفى الخيرى جاهزة وانتظر إنهاء الإجراءات.. فيديو

الأحد، 23 فبراير 2020 11:22 م

طبيب الغلابة المُكرم من حاكم دبى: مروحتش التكريم إلا لما سألت الأزهر

الأحد، 23 فبراير 2020 10:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة