صور.. تفاصيل تنفيذ المشروع القومى الجديد لأبراج الضغط العالى فى أسيوط

أسيوط ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تذليل كافة العقبات أمام الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستكمال تنفيذ المشروع القومى "أبراج الضغط العالي" لعملية فتح الدائرة الثانية بخط "نجع جمادى – أسيوط" جهد 500 كيلو فولت "دخول وخروج" على توسعة محطة توليد الكهرباء بالوليدية بوحدة (650 م. وات) بمدينة أسيوط بعد الموافقة على صرف تعويضات اللازمة للمواطنين المتضررين وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية الصعيد والتوسع فى انشاء المشروعات القومية تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع القس مارك فلتس راعى كنيسة منقباد بمركز أسيوط نائبًا عن الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الأقباط الارثوذكس بمدينة أسيوط والبدارى وساحل سليم وتوابعهما وممدوح نعيم رزق الله وعمر مرغنى من أهالى القرية.

وأشار المحافظ،خلال اللقاء،إلى دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات لاستكمال مشروع إنشاء محطة كهرباء توليد كهرباء الوليدية الجديدة بوحدة قدرة (650 م . وات) والتراضى مع أصحاب الأرض التى يوجد بها البرج رقم 4 والاتفاق على صرف التعويضات وفقًا لتقدير لجنة التعويضات.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السئ التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية خلال الأيام القادمة ابتداءًا من اليوم الاثنين 24 فبراير لافتًا إلى إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول وبخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكبارى للتأكيد على الجاهزية لمواجهة أى طارئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من تطهير مخرات السيول وتجهيز سدود الاعاقة بمراكز المحافظة لإستيعاب مياه الأمطار فى حالة سقوطها والتأكيد على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتجهيز المعدات للتعامل مع أية أزمات وإزالة الآثار التى قد تنتج عنها تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على بعض المراكز خلال الأيام القادمة.

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – إلى أن غرفة الأزمات والكوارث بالمحافظة منعقدة على مدار الـ 24ساعة طوال أيام الأسبوع للتعامل مع الأحداث الطارئة حيث تتلقى أى شكاوى أو استفسارات على الأرقام التالية (2135858 / 088) وربطها مع غرف عمليات مراكز المحافظة ووحداتها المحلية لسرعة اتخاذ اللازم لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة هدفها الأساسى الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم توجيه جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإصدار إرشادات تحذيرية للمواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية بالشوارع والميادين خلال سقوط أية أمطار حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لتعرضهم لأى سوء أو ضرر ـ لا قدر الله ـ ومراجعة كافة الإجراءات التى اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين لافتًا إلى اتخاذ عدة إجراءات تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو سيول منها رفع استعداد وتوزيع معدات كسح وشفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات "المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها" والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز بنطاق المحافظة ومديريات الخدمات لتوحيد الجهود وتنفيذ الخطط التى تم وضعها مسبقًا للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى خاصة بالطرق الرئيسية وأسفل الانفاق والكبارى ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور بنطاق المحافظة ومراجعة موقف المناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة.

وسياق منفصل قال محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بحى غرب تمكنت من إزالة عدد من حالات البناء المخالف بمنطقة المعلمين وذلك ضمن الحملات المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات ومخالفات البناء بجميع قرى ومراكز المحافظة فى إطار تفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط إنه لا تهاون فى إزالة العقارات المخالفة لافتًا إلى أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والبناء عشوائيًا بدون ترخيص مكلفًا الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة والمرور اليومى لرصد أى مخالفات وإزالتها فى المهد مناشدًا المواطنين بالتقدم لمنظومة التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذى توليه القيادة السياسية والدولة اهتمامًا كبيرًا.

وقال محمد بشير رئيس حى غرب أن حملة بمشاركة نواب ومساعدى الحى ومهندسى الإدارة الهندسية وعمال ومعدات وحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية بالحى نفذت قرارات إزالة لبعض العقارات المخالفة بمنطقة المعلمين موضحًا أن الحملة أزالت الأعمدة الخرسانية والحوائط والشدات الخشبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون فى إزالة أى مخالفة وستتصدى بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالف بدون ترخيص تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.



إزالة عدد من حالات البناء المخالف بالمعلمين



إزالة عدد من حالات البناء المخالف بالمعلمين