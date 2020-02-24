صور.. الكشف الطبى على 2370 مواطن وتوفير 50 أتوبيس لنقل الطلاب بكفر الشيح

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية أبطو، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ،القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية بالقرية، ضمن خطة وزراة الصحة والمجهزة بـ 8 عيادات من مختلف التخصصات " أطفال وأسنان وباطنة ونساء وعظام وإمراض جلدية ورمد وتنظيم أسرة واشاعات وتحاليل على نفقة الدولة، والكشف والعلاج مجاناً" ضمن وزارة الصحة المدرجة بإدارة القوافل العلاجية بقرى ومركز دسوق وعلاج نفقة الدولة وقسم بالتقارير الطبية وصيدلية و2 معمل، بالإضافة إلى تحويلات الحالات التى تحتاج إلى غجراء عمليات بمستشفيات الوزارة، وأسفرت القافلة حلال اليومين عن الكشف عن 2370 من مواطنى قرية ابطو والعجوزين والقرى المجاورة بمختلف التخصصات.

وذلك فى إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً والمحرومة من الخدمات الطبية وبدء توافد المواطنين بالقرية والتوابع لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجاناً، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفرالشيخ، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وعلى جانب أخر قد دفع اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، بـ 30 سيارة سرفيس و20 سيارة من الخطوط الأخرى لمواجهة إزدحام طلاب الجامعة، بمجمع مواقف سيارات الأجرة بدسوق، وتوفير سيارات نقل الركاب بمواقف المراكز المجاورة والمحافظات للتسهيل على نقل طلاب الجامعة وضبط أى مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط داخل المواقف مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة لضبط حركة سير السيارات.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بموازنة لإعداد وكلاء الحسابات " المستوى الثالث " بوحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بكفر الشيخ، تحت إشراف المحاسب عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وبحضور المحاسب زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية، والمحاسب محمد مصطفى، المشرف العام على وحدة التدريب، والمحاسب أحمد عبدالرازق، مساعد وحدة التدريب، والمحاسب مختار مختار طه، مدير عام حسابات المحافظة، والمحاسب أحمد الحصرى، مسئول وحدة التدريب بالمديرية.

يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى على كافة الجهات الإدارية بالدولة وتحقيق الإدارة المتقدمة وفنون القيادة الابداعية من خلال بناء فرق العمل الجماعى والتركيز على فعالية التواصل والاتصال الفعال بين مختلف الإدارات والاقسام داخل الجهة الإدارية وتحقيق المشاركة الإيجابية بين مختلف الجهات وخلق المزيد من التنسيق والتوافق للوصول إلى الأمل المنشود، واهتمام الدولة فى التحول من الأساسى النقدى إلى أساس الاستحقاق فى تطبيق موازنة البرامج والأداء للوصول إلى استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب بكفر الشيخ



القافلة الطبية بقرى كفر الشيخ

توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب بكفر الشيخ

القافلة الطبية بقرى كفر الشيخ



القافلة الطبية بقرى كفر الشيخ



القافلة الطبية بقرى كفر الشيخ



القافلة الطبية بقرى كفر الشيخ

توفير سيارات وأتوبيسات لنقل الطلاب بكفر الشيخ