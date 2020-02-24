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صور.. الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ دورة "التدريب المنتهى بالمشروع"

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:19 ص
صور.. الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفذ دورة "التدريب المنتهى بالمشروع" جانب من التدريب
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم، فى بيان لها، عن تنفيذها دورة "التدريب المنتهى بالمشروع" بالتعاون مع جامعة العريش برئاسة الدكتور حبش النادى،فى إطار استمرار فعاليات البرنامج التدريبى الذى تنفذه مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

حضر البرنامج عدد 150 شاب وفتاه من شباب جامعة العريش وأعضاء مراكز الشباب، ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل الحر وتشجيع الشباب على تنفذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة على القضاء على البطالة، وقام بالتدريب الدكتور محمد سعيد استاذ علم الإدارة بكلية التربية الرياضية .

يذكر أن البرنامج يحث الشباب على دعم الأفكار واحتضان المبادرات التطوعية والأفكار الخلاقة والمبتكرة لتطوير وتحسين المجتمع، ويقوم البرنامج على تنمية المبادرات واستثمار الطاقات الشبابية وتشجيعهم على التفكير والإبداع وإطلاق مبادرات فردية وجماعية لحيز التنفيذ على أرض الواقع .

كما واصلت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذ برنامج كيفية التخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية لأعضاء برلمان الطلائع بمركز شباب مدينة العريش بإدارة شباب العريش بحضور مدرب البرنامج الاستاذ أحمد شبل وتضمنت فعاليات اليوم الثانى من البرنامج التدريب على صياغه المشكلات المجتمعية وكيفية عمل وتحديد أهداف المبادرة، وكذلك تحديد الفئات المستهدفه وأماكن التنفيذ.

وسبق وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء،مواصلة تنفيذها برنامج مشوارى وبدأت فعاليات البرنامج بالتدريب التنموى لتنمية وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف الدولية، ويقوم البرنامج على تدريب الشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر.

ويهدف البرنامج إلى تنمية وتدريب عدد 700 شاب وفتاه على أرض سيناء، موزعة على جامعة العريش، ويستفيد منها طلبة كلية التجارة وكلية العلوم الزراعية، وكلية الاقتصاد المنزلى، وكلية الثروة السمكية، وطلبة مدرسة الالفى الثانويه ، ومدرسة الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية، ومدرسة الشهيدة نهال العقيد الصناعية، ومدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين، بالإضافة إلى مركز شباب ٦ أكتوبر.

ويتم تنفيذ برامج التنمية البشرية والمهارات الحياتية وريادة الأعمال ، ويقوم برنامج مشوارى على تأسيس الشباب وتأهيلهم إلى العمل الخاص، حول كيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات ، واختيار المشروع المناسب، والمكان المناسب والوقت المناسب، وتنفيذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة وزيادة العائد من المشروع.

دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء (1)
دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء 

 

دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء (2)
دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء

 

دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء (3)
دورات للشباب لتأهيلهم لسوق العمل بشمال سيناء

 


شمال سيناء

العريش

الشباب والرياضة بشمال سناء

جامعة العريش

رئيس جامعة العريش

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