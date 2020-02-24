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صور .. الداخلية توجه قوافلا طبية للكشف على نزلاء منطقة سجون القطا

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:34 م
صور .. الداخلية توجه قوافلا طبية للكشف على نزلاء منطقة سجون القطا قافلة طبية لسجن القطا
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات، إلى منطقة سجون القطا، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

قافله طبيه لسجن القطا
قافله طبيه لسجن القطا

 

قافله لسجن القطا للكشف على النزلاء
قافله لسجن القطا للكشف على النزلاء

 

يذكر أن قطاع السجون وجه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة السجون ومراكز وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والمحتجزين.

تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجون جمصة كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة، وتم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ (13) نزيلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون.

وتم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

 

 


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