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صور.. الأقصر تختبر جودة معامل المياه بإجراء "معايرة للأجهزة"

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:16 ص
صور.. الأقصر تختبر جودة معامل المياه بإجراء "معايرة للأجهزة" شركة مياه الأقصر تجرى معايرة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة، عن بدء العمل فى معايرة الأجهزة الخاصة بمعامل مياه الشرب بالمحافظة، وذلك لاختبار كفاءتها فى خدمة المواطنين بأفضل صورة، حيث قام كل من عادل عفيفى مدير عام المعامل، والمهندس طارق محمد شحاتة بمصانع الإنتاج الحربى قسم المعايرة، بمعايرة الأجهزة الخاصة بمعامل مياه الشرب بالأقصر.

وجاءت أعمال معايرة المعامل بالأقصر لضمان عمل تلك الأجهزة بكفاءة وجودة عالية، وذلك حرصاً من قبل الشركة على سلامة وصول المياه للمواطن بصورة مرضية، وطبقاً للمواصفات المصرية وتمت تلك المعايرة بإشراف كلا من مدير عام المعامل حسان سعدي محمدين، ومدير إدارة سلامة ومأمونية المياه يوسف أبو الحجاج محمد، ومدير معمل شمال الأقصر عمرو محمد أحمد.

وقال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، أنه قامت الشركة مؤخراً باستكمال أعمال الخطة الدورية لغسيل وتعقيم مراحل المعالجة لمحطة مياه أرمنت الكبرى، والتى تم وضعها بالتعاون ما بين مدير محطة أرمنت ومدير معمل أرمنت تحت إشراف السيد مدير الإدارة المهندس علاء محمد برعى، وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم أفضل خدمات لأهالي مدينة أرمنت شرق وغرب محافظة الأقصر، وخلال العمل في تلك الخطة قام فريق العمل الخاص بالتشغيل بعمل غسيل للمروقات، ثم بعد ذلك قام فريق العمل الخاص بالمعمل من كيميائيين وفنيين بالإشراف على عملية التعقيم، وذلك لتحديد الجرعات المطلوبة من محلول الكلور المستخدم في عملية التعقيم قبل دخول المروقات الخدمة، مع إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة المهندس عمرو الطاهر، وأشاد جميع أفراد المعمل بالتعاون من قبل مدير الإدارة ومدير المحطة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية وجميع أفراد التشغيل والصيانة وذلك لتذليل العقبات.

 

شركة مياه الأقصر تجرى معايرة (1)
شركة مياه الأقصر تجرى معايرة 

 

شركة مياه الأقصر تجرى معايرة (2)
شركة مياه الأقصر تجرى معايرة

 

شركة مياه الأقصر تجرى معايرة (3)
شركة مياه الأقصر تجرى معايرة 

 


الاقصر

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معايرة معامل مياه الاقصر

متابعة جودة المياه بالأقصر

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