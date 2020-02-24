صهر أردوغان يواصل قمعه ويحظر نشر الأخبار المتعلقة بامتلاكه أراض على طريق قناة إسطنبول

كتب أحمد عرفة

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السلطات التركية، حذرت نشر أية أخبار أو تقارير إعلامية تتناول قرار وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق، صهر أردوغان، بشراء أراضي على طريق قناة إسطنبول، حيث فرض صهر أردوغان حظر نشر على الأخبار التى أثيرت خلال الفترة الماضية حول امتلاكه أراضى على طريق قناة إسطنبول، وبعدها حصل البيراق على قرار من المحكمة يفيد بعدم النشر والحجب.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة التركية، أن صحيفة جمهورييت التركية كشفت في عددها الصادر في 20 فبراير الجاري، أن وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق اشترى أراضً على طريق قناة إسطنبول، وتمت مشاركة الخبر عبر مواقع مختلفة، فيما تقدم وزير الخزانة والمالية البيراق بطلب إلى المحكمة بتاريخ 12 فبراير بطلب لحجب الوصول إلى الأخبار حول ذلك الموضوع.

وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يعيش حالة من الانفصال التام عن أزمات شعبه وكوارثه، فبينما تعيش محافظة فان التركية مأساة إنسانية، بعد وقوع انهيارين جليديين، أسفرا عن وفاة 39 مواطنًا، كان الرئيس التركي يخطب في اجتماع جماهيري من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي، حتى إن القنوات التلفزيونية الموالية للنظام قسمت الشاشة إلى نصفين، أحدهما لخطبة أردوغان، والثاني لنقل جهود انتشال جثث الضحايا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن عدم إحساس أردوغان بآلام شعبه استفز المعارضة التركية، فخرج نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إسطنبول جورسال تكين، ليكتب عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، تعقيبا على حديث أردوغان: ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم في فان في الدقائق التى كتب فيها حزب العدالة والتنمية هذه التغريدة، إلى 38 شخصًا. فلتتوقفوا عن ممارسة السياسة، ولتهتموا بهموم الأمة.