سكاى نيوز : إيران ثانى أكبر عدد وفيات بسبب كورونا بعد الصين

كتب خالد إبراهيم

ذكر موقع "سكاى نيوز"، أن إيران سجلت ثانى أكبر وفيات بعد الصين بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد أن أكدت السلطات الإيرانية إصابة 43 شخصا بفيروس كورونا، فى 4 مدن مختلفة على الأقل، بما في ذلك العاصمة طهران.

كذلك نفد مخزونات بعض الصيدليات من الأقنعة ومعقمات اليد وأغلقت المدارس وعلقت مباريات كرة القدم لمنع انتشار الفيروس.



الانتخابات الإيرانية

وارتفعت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في إيران بشكل ملحوظ بعد انتهاء التصويت على الانتخابات البرلمانية الجمعة، حيث وصل عدد الوفيات إلى 8 فيما وصل عدد الإصابات إلى 43 حالة فى مناطق عدة بالبلاد منها العاصمة طهران.

وبحسب "سكاى نيوز، فإن تعتيم السلطات الإيرانية على انتشار فيروس كورونا في البلاد أدى إلى تفشيه على نطاق أوسع بين الإيرانيين الذين لم يأخذوا احتياطاتهم بسبب عدم تلقيهم تحذيرا واضحا.



انتشار الفيروس فى ايران

وأرجع الزعيم الأعلى في إيران، علي خامنئى، ما حدث إلى "أعداء إيران"، مؤكدا أنهم سعوا لإثناء الناس عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم الجمعة بالمبالغة في خطر فيروس كورونا الجديد.

يذكر أن نسب الإقبال على الانتخابات البرلمانية الإيرانية جاءت مخيبة للآمال بعد إعلان السلطات عن أقل نسبة إقبال في تاريخ إيران بنسبة 42.57% منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.