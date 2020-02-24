سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سقوط 10 قتلى ومصابين فى انفجار خزان للغاز بمقدونيا الشمالية

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:05 ص
سقوط 10 قتلى ومصابين فى انفجار خزان للغاز بمقدونيا الشمالية انفجار _ صورة أرشيفية
سكوبى أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 3 أطفال مصرعهم، الأحد،  إثر انفجار خزان لغاز التدفئة داخل منزل يقع شمال مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة  "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 7 أشخاص آخرين من نفس العائلة أصيبوا بصورة خطيرة خلال هذا الانفجار الذى وقع بقرية رومانوفيك المقدونية الشمالية.

وقد شهدت نيجيريا انفجار مماثل منذ فترة وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، عندما انفجر خزان للغاز فى مجمع نفطى فى جنوب شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية.

وصرح حافظ اينوا المسئول عن شرطة ولاية كروس ريفر، أن أسباب الانفجار الذى وقع فى منشأة تابعة لشركة "لينك اويل اند غاز" فى كالابار، لم تعرف بعد، وتابع قائد الشرطة من مكان الحادث أن مدير المنشأة لم يعط تفسيرا بعد "للاسباب التى أدت الى الانفجار"، ومضى اينوا يقول "فى الوقت الحالى تأكد مقتل 9 أشخاص واصابة عدد آخر بجروح متفاوتة وهم يتلقون العلاج" فى أحد المستشفيات المحلية.

وقال عامل فى المنشأة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة يمكن ان تزيد عن تسعة قتلى اذ هناك الان عشرة اشخاص على الاقل تعرضوا لاصابات تشكل خطرا على الحياة"، بعد الانفجار الذى وقع فى وقت مبكر من الصباح.

وتكثر حوادث الانفجار المرتبطة بالنفط فى نيجيريا أكبر منتج للنفط فى القارة الافريقية، خصوصا وان النفط يتم نقله على طرقات تفتقر إلى الصيانة وعلى متن شاحنات متهالكة، وغالبا ما تقع الحوادث عندما تتعرض الانابيب لاضرار عند محاولات سرقة النفط الخام.

 

 


سقوط 10 قتلى

انفجار خزان للغاز

مقدونيا الشمالية

أخبار مقدونيا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: "الصور والمقتنيات بمكتبه كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

وائل الإبراشى ينفرد بتفاصيل بيع مكتب الراحل أحمد زكى فى الهرم بمقتنياته.. محامى العائلة: "الصور والمقتنيات بمكتبه كلها كراكيب.. وائل جسار: أغانى المهرجانات مصيرها الزوال مثل مطربات الجسد فى لبنان.. فيديو

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا بعد حفل سموحة

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

صابر الرباعى: أهنئ الإعلام بإعادة الروح للتليفزيون المصرى.. فيديو

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

التأمين الصحى: مسئول عن رضاء المنتفعين فى كل مستشفى أو وحدة لحل المشكلات

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

الجناينى: وحياة دينى اللى أصدر عقوبات السوبر قاض.. والزمالك لم يخطرنا بالانسحاب

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

اليوم السابع: انكسار صخرة الديون المحلية

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

أخبار مصر اليوم.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار وطقس غير مستقر حتى الثلاثاء

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

وفاة عمرو فهمى سكرتير عام الكاف السابق عن عمر 37 عاما

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

البرلمان يوافق على قانون حماية البيانات الشخصية فى مجموعه

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

حيثيات لجنة الانضباط لإيقاف عبدالله جمعة: استفز جماهير الأهلي مرتين

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

فيديو.. 10 تصريحات دافع بها محمد رمضان عن نفسه.. معايا فيديو يسجن الطيار الأبرز

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المياه وصلت السحاب.. انفجار ماسورة فى لبنان تحول الشوارع لشواطئ.. فيديو وصور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة