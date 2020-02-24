سقوط 10 قتلى ومصابين فى انفجار خزان للغاز بمقدونيا الشمالية

سكوبى أ ش أ

لقى 3 أطفال مصرعهم، الأحد، إثر انفجار خزان لغاز التدفئة داخل منزل يقع شمال مقدونيا الشمالية.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن 7 أشخاص آخرين من نفس العائلة أصيبوا بصورة خطيرة خلال هذا الانفجار الذى وقع بقرية رومانوفيك المقدونية الشمالية.

وقد شهدت نيجيريا انفجار مماثل منذ فترة وقتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح خطيرة، عندما انفجر خزان للغاز فى مجمع نفطى فى جنوب شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنت شرطة الولاية.

وصرح حافظ اينوا المسئول عن شرطة ولاية كروس ريفر، أن أسباب الانفجار الذى وقع فى منشأة تابعة لشركة "لينك اويل اند غاز" فى كالابار، لم تعرف بعد، وتابع قائد الشرطة من مكان الحادث أن مدير المنشأة لم يعط تفسيرا بعد "للاسباب التى أدت الى الانفجار"، ومضى اينوا يقول "فى الوقت الحالى تأكد مقتل 9 أشخاص واصابة عدد آخر بجروح متفاوتة وهم يتلقون العلاج" فى أحد المستشفيات المحلية.

وقال عامل فى المنشأة رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة يمكن ان تزيد عن تسعة قتلى اذ هناك الان عشرة اشخاص على الاقل تعرضوا لاصابات تشكل خطرا على الحياة"، بعد الانفجار الذى وقع فى وقت مبكر من الصباح.

وتكثر حوادث الانفجار المرتبطة بالنفط فى نيجيريا أكبر منتج للنفط فى القارة الافريقية، خصوصا وان النفط يتم نقله على طرقات تفتقر إلى الصيانة وعلى متن شاحنات متهالكة، وغالبا ما تقع الحوادث عندما تتعرض الانابيب لاضرار عند محاولات سرقة النفط الخام.