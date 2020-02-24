رجل يهدد زوجته بالزواج من أخرى بسبب مخالفاتها المرورية فى دبى

وكالات

قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبى العقيد جمعة بن سويدان، إن من المواقف الطريفة التي ارتبطت بمبادرة خصم المخالفات المرورية فى دبى، لرجل عانى من عدم التزام زوجته بقانون السير وارتكابها مخالفات بشكل متكرر، وحين أعلنت شرطة دبى عن مبادرة خصم المخالفات قرر الاستفادة منها بأكبر صورة ممكنة، وأبلغ زوجته أنه فى حالة عدم التزامها وإصرارها على ارتكاب المخالفات فسوف يتزوج بأخرى، ما دفعها إلى التقيد بقانون السير واستفاد بصورة كبيرة من المبادرة.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الإمارات اليوم، تدرس شرطة دبي تمديد مبادرة خصم المخالفات المرورية بعد تحقيق نتائج إيجابية بفضل المبادرة التي استمرت عاماً كاملاً، ومن المقرر أن تنتهي يوم بعد غدٍ الخميس، لتصل نسبة الاستفادة من المبادرة إلى 100%.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد جمعة بن سويدان، إن المبادرة حققت نتائج إيجابية، سواء من حيث مؤشر الحوادث، والوفيات، والإصابات الناتجة عنها أو حتى المخالفات المرورية، ما يشجع على النظر في تمديدها لتشجيع السائقين الملتزمين، وذلك بعد عرض النتائج على القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، الذي طلب مراجعة وتقييم آليات المبادرة خلال فترة تطبيقها، وتلافي أي سلبيات في التطبيق لضمان استفادة الناس بشكل واقعي وإيجابي منها، ومن المقرر بحسب المبادرة أن يستفيد سائقون بنسبة خصم تصل إلى 100% بانتهاء الفترة الأولى للمبادرة يوم 6 فبراير من العام الجاري، بعد التزامهم لمدة عام كامل وسط تسهيلات قررها القائد العام لشرطة دبي منها التغاضي عن المخالفات البسيطة حتى لا يتأثر السائقون الملتزمون، وكذلك تجديد السيارات دون الحاجة لسداد المخالفات المرورية في دبي.

وأضاف سويدان أن من الجوانب الإيجابية التي رصدتها شرطة دبي خلال المبادرة، اهتمام عدد كبير من أفراد المجتمع، وحرصهم على الاستفسار بشكل مستمر عن كيفية الاستفادة من المبادرة، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجديد مركباتهم دون سداد المخالفات، وهل تؤثر بعض المخالفات التي ارتكبوها في إمكانية استفادتهم من الخصم، بعد أشهر قضوها ملتزمين.

وأكد أنه بغض النظر عن التفاصيل المرتبطة بمبادرة تسوية المخالفات، فإن مجرد التفاعل مع أفراد المجتمع يمثل قيمة مهمة، ويعكس نجاح استراتيجية القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في تعزيز الشراكة مع الجمهور، ورصد آرائه وردود أفعاله، لضمان تقديم أفضل الخدمات إليه وتحقيق سعادته.