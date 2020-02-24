رئيس الوزراء يشارك اليوم بالعيد الوطنى للكويت ويلتقى وزيرة التجارة الكورية

كتبت هند مختار

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين ، العيد الوطنى للكويت بمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة ، حيث كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة، وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتي إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار 160 ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد 22 ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.

ويلتقى رئيس الوزراء اليوم أيضا بوزيرة التجارة الكورية ويتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصري الكوري على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت إن وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من كوريا الجنوبية، يزور القاهرة خلال شهر مارس المقبل، لتوقيع مذكرات تفاهم لزيادة التعاون بين الجانبين.