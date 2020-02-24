رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يشاركان في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى

كتب مصطفى عنبر تصوير أشرف فوزى

شارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين ، في احتفال سفارة الكويت في مصر بالعيد الوطنى للكويت بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، على عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية على مستوى القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير الذويخ ، عن سعادته لحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووجه الشكر له والضيوف المشاركون باحتفالية العيد الوطني لدولة الكويت التاسعة والخمسين.

واضاف الذويخ خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني وتحرير الكويت ان الوطن عاد بالكامل بإكليل النصر بسواعد الشهداء واشقاناء العرب من ٢٩ عام .

وقال ان الاحتفالية لها له مذاق خاص لانها على أرضه مصر ارض الكنانة الذي بادلها الجميع مشاعر الحب والود من الخليج الى المحيط.

وتابع سفير الكويت " لابد لنا ان نذكر المواقف الكثيرة لمصر تجاه الكويت والداعمة لها في كل الأوقات" .

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والكويت علاقة متميزة ولها تاريخ لافتا إلى أن الكويت تشرفت بزيارة لرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعقبتها زيارة لرئيس وزراء الكويت السابق وهذا يبين مدى العلاقة بين البلادين .

واضاف السفير الكوينى :"لا يسعني إلا أن أؤكد بفخر أن العلاقة بين مصر والكويت ماضية على درب التقدم والازدهار والعلاقات المميزة بين البلدين

حضر الاحتفال وزير التموين، على مصلحى، وزيرة التضامن ، نيفين القباج ، ، والسفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الرياضة الأسبق خالد عبد العزيز، وعدد من السفراء العرب والأجانب في مصر، فضلا عن رجال الفن والثقافة والإعلام.



ادكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسفير الكويتى محمد صالح الذويخ ادكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسفير الكويتى محمد صالح الذويخ



الدكتور على عبد العال يصل احتفالية سفارة الكويت بالعيد الوطنى الدكتور على عبد العال يصل احتفالية سفارة الكويت بالعيد الوطنى



أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور على عبد العال أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور على عبد العال



أسامة هيكل وزير الإعلام يصافح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أسامة هيكل وزير الإعلام يصافح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



حفل العيد الوطنى الكويتى حفل العيد الوطنى الكويتى



سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى للدولة سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى للدولة



أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية فى مصر تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية فى مصر تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى



توافد الحضور على السفارة الكويتية للاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى توافد الحضور على السفارة الكويتية للاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى



سفارة الكويت تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى سفارة الكويت تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى



الزميل مصطفى عنبر يشارك باحتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى الزميل مصطفى عنبر يشارك باحتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى



سفراء الدول الأجنبية فى العيد الوطنى الكويتى سفراء الدول الأجنبية فى العيد الوطنى الكويتى



جانب من الحضور بسفارة الكويت للتهنئة بالعيد الوطنى للدولة جانب من الحضور بسفارة الكويت للتهنئة بالعيد الوطنى للدولة



العيد الوطنى الكويتى العيد الوطنى الكويتى



فوزية سراج الدين والدكتور على مصلحى وزير التموين فوزية سراج الدين والدكتور على مصلحى وزير التموين



السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية والزميل مصطفى عنبر السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية والزميل مصطفى عنبر



السفير حسام ذكى يتوسط مجموعة من رجال الصحافة السفير حسام ذكى يتوسط مجموعة من رجال الصحافة



العيد الوطنى لدولة الكويت العيد الوطنى لدولة الكويت



سفارة الكويت فى مصر تحتفل بالعيد الوطنى للدولة سفارة الكويت فى مصر تحتفل بالعيد الوطنى للدولة



الدكتور مفيد شهاب والسفير التونسى فى مصر الدكتور مفيد شهاب والسفير التونسى فى مصر



الدكتور فاروق حسنى يشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى الدكتور فاروق حسنى يشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى



رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسفير الكويتى محمد الذويخ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسفير الكويتى محمد الذويخ



السفير الكويتى فى مصر ورئيس الوزراء السفير الكويتى فى مصر ورئيس الوزراء



























































