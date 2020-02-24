حى السيدة زينب يحذر سكانه من نصابين يدعون أنهم موظفون بالحى

حذر حى السيدة زينب، جنوب القاهرة، سكان الحى، بعدم التعامل مع أى شخص يدعو أنه من موظفى حى السيدة زينب إلا بعد التأكد من هويته الشخصية، وفى حالة الشك فى الشخص يتم الإبلاغ عنه.

وأعلن الحي أنه ورد إليه عدة شكاوى من المواطنين بوجود أشخاص تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين وهم لا ينتمون الى الحى بأي صفة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت مدير فرع النظافة لحى الزيتون التابع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وآخر يعمل متعهد توريد عماله لقيامهما بالحصول على مبالغ مالية من أحد متعهدي الجمع السكنى بنطاق الحى، وذلك مقابل عدم قيام الأول بتحرير محاضر ضده وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليه والتي تمكنه من صرف مستحقاته المالية كاملة دون فسخ التعاقد، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.

وقال الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، قال إن المتهمين الذين تم ضبطهم من هيئة الرقابة الإدارية – مقاول توريد عمال ومتعهد جمع سكنى - خلال محاولة عرض رشوة عليه، عرضوا 30 ألف جنيه شهريا عليه، بما يعادل 360 ألف جنيه سنويا، مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر ضدهم وتخفيض قيمة الغرامات المفروضة عليهم والتى تمكنهم من صرف مستحقاتهم المالية كاملة دون فسخ التعاقد، مشيرا إلى أنه فسخ التعاقد مع هؤلاء المتعهدين .

وأضاف مهران، لـ"اليوم السابع، أن هؤلاء المتعهدين كانوا ملتزمين بجمع القمامة من الجمع السكنى الذى يشكل 120 ألف عقار وايضا جمع قمامة المحلات التجارية ثم نقلها الى المقلب العمومى بالبساتين بمعداتهم وعمالهم وعندما توليت منصب رئاسة حى السيدة زينب كان اول قرار لى بعد تولى مهام منصبى بنقل مكان المناولة وهو مكان لتجميع القمامة كان ملاصق لمسجد السيدة زينب ، مشيرا أنه فوجئ بعدد ثلاث احياء اخرى تلقى بمخلفاتها داخل حى السيدة زينب بدلا من المقلب العمومى بالبساتين الا اننى فوجئت بعرض رشوة لكى لا يتم تحرير محاضر لمتعهدى القمامة والتغاضى عن مخالفاتهم وعدم نقل منطقة المناولة .