سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

الإثنين، 24 فبراير 2020 10:16 ص
حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو" تياندوشنج الصينية نسخة من باريس
كتبت ـ سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اشتهرت العديد من الشركات الصينية بتقليد المنتجات الشهيرة وطرح نسخ مشابهة منها بأسعار أقل. لكن هل كنت تتخيل أن الأمر يمكن أن يصل إلى المدن؟ بلدة تياندوشنج الصينية هى نسخة من العاصمة الفرنسية باريس، فكل شىء في المدينة الصغيرة يشعرك بأنك فى باريس حتى أنهم صنعوا برجًا مشابهًا لبرج إيفيل.

اكتشفها المصور الفرنسى

فرانسوا بروست

 

التقط بروست سلسلة من الصور

التى تظهر الشبه بين المدينتين

 

برج إيفل من أبرز المعالم

التى تم تقليدها بشكل

مثير للدهشة

 

أيضا تم تقليد مبانى هوسمان

التقليدية وحدائق فرساى

 

يقول بروست إن المدينة

بنيت بدقة شديدة لتصبح

نسخة من باريس

 

تضم تياندوشنج تفاصيل

باريس فى الشوارع والطرقات

 

التزمت المدينة الصينية

بعدد طوابق المبانى فى باريس

 

رغم التشابه

أهالى البلدة الصينية

لا يشعرون بهذا

 

في رأيك

لماذا سعت الصين لتقليد

النموذج الباريسى

بهذا الشكل؟


تياندوشنج الصينية

باريس المزيفة

الصين

برج ايفل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

العربية: تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابى هشام عشماوى " تحديث"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

الأهلي يتحدى الزمالك فى قمة "رد الاعتبار وإحياء الأمل".. الليلة

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد يقدم استقالته للملك

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

أوباميانج يعادل محمد صلاح فى رقم مميز بالدوري الإنجليزي

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

التعليم: الكنترولات تتسلم استمارات طلاب الثانوية العامة نهاية مارس المقبل

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

ترامب: سأوقع اتفاق سلام مع حركة طالبان حال نجحت المفاوضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة