حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

كتبت ـ سمر سلامة

اشتهرت العديد من الشركات الصينية بتقليد المنتجات الشهيرة وطرح نسخ مشابهة منها بأسعار أقل. لكن هل كنت تتخيل أن الأمر يمكن أن يصل إلى المدن؟ بلدة تياندوشنج الصينية هى نسخة من العاصمة الفرنسية باريس، فكل شىء في المدينة الصغيرة يشعرك بأنك فى باريس حتى أنهم صنعوا برجًا مشابهًا لبرج إيفيل.

اكتشفها المصور الفرنسى

فرانسوا بروست

التقط بروست سلسلة من الصور

التى تظهر الشبه بين المدينتين

برج إيفل من أبرز المعالم

التى تم تقليدها بشكل

مثير للدهشة

أيضا تم تقليد مبانى هوسمان

التقليدية وحدائق فرساى

يقول بروست إن المدينة

بنيت بدقة شديدة لتصبح

نسخة من باريس

تضم تياندوشنج تفاصيل

باريس فى الشوارع والطرقات

التزمت المدينة الصينية

بعدد طوابق المبانى فى باريس

رغم التشابه

أهالى البلدة الصينية

لا يشعرون بهذا

في رأيك

لماذا سعت الصين لتقليد

النموذج الباريسى

بهذا الشكل؟