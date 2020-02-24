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تليجراف تدعو السائحين لاغتنام "شمس الشتاء" واستكشاف أعظم أنهار العالم بمصر

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:38 م
تليجراف تدعو السائحين لاغتنام "شمس الشتاء" واستكشاف أعظم أنهار العالم بمصر نهر النيل
كتبت رباب فتحى

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تحت عنوان "لماذا الآن الوقت المثالى لاستكشاف أعظم أنهار العالم؟"، أبرزت صحيفة تليجراف البريطانية عودة السائحين إلى مصر، داعية لاغتنام الفرصة واستكشاف نهر النيل العظيم.

وقالت الصحيفة، إن كل نهر لديه قصة يرويها، ولكن هناك نهر واحد بإمكانه التحدث عن الماضي بشكل لا مثيل له، وهو بالطبع نهر النيل.

وأضافت الصحيفة أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره والذي تبلغ قيمته 850 مليون جنيه إسترليني هذا العام، فإن 2020 يبدو وكأنه عام رائع بالنسبة لمصر.

وقال بيتر فان دير سشي ، مدير المبيعات والتسويق في إحدى شركات السياحة،"مصر هي الوجهة الأسرع نموًا في العالم وفقًا لمنظمة السياحة العالمية"

فيما قال فيليب بريكنر  مدير تجاري، إن إزالة الحظر المفروض من قبل وزارة الخارجية البريطانية على شرم الشيخ في أكتوبر الماضي كان بمثابة قوة دافعة كبيرة.

ونصحت الصحيفة قرائها بالتخطيط للاستفادة من شمس الشتاء من خلال الاستمتاع بالرحلات النهرية في نهر النيل.

وكانت منظمة السياحة العالمية أشادت بما وصفته  بـ"النمو القوى" الذى حققه قطاع السياحة المصرى خلال العام 2019، وقالت فى تقرير لها عن حركة السياحة العالمية خلال التسعة أشهر الاولى من العام، أن الأرقام المتاحة عن حركة السياحة فى مصر تشير إلى استمرار النمو القوي للقطاع.

وأكدت أن الأرقام عن حركة السياحة تؤكد أن القطاع فى مصر مستمر فى تحقيق النمو، وقالت "تمتعت السياحة المصرية بانتعاش ملحوظ فى السنوات الماضية خاصة فى العامين الأخيرين"، ولفتت إلى أن هذا التطور الايجابى يأتى ضمن إطار برنامج الإصلاح السياحي الذى تبنته مصر، والذى يهدف إلى تطوير القطاع السياحى من خلال التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، وتحقيق استراتيجية السياحة المستدامة، وتفعيل دور المرأة.

 

 

 


مصر

نهر النيل

السياحة في مصر

اعظم انهار العالم

الرحلات النهرية

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