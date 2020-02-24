تكدس مرورى بالشرقية بسبب الأمطار.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

شهدت مدينة الزقازيق، هطول أمطار مصحوبة بكرات ثلجية، وتجمعات للمياه فى معظم الشوارع الرئيسية، فيما تعطلت الحركة المرورية بطريق بلبيس الصحراوى.

وبدوره، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية ، والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لأماكن تجمعات الأمطار، وكذلك ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية وتجهيز سيارات كسح وشفط المياه لسحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسيير حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأكد أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الإستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.