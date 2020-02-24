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تشغيل العيادات الخارجية بأول مركز جراحة القلب والصدر بالمنصورة نهاية مارس القادم

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:48 م
تشغيل العيادات الخارجية بأول مركز جراحة القلب والصدر بالمنصورة نهاية مارس القادم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية فريق المحافظات

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تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، للوقوف على ما تم انجازه تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للعيادات الخارجية للمركز نهاية مارس  2020 م .

رافقه خلال التفقد الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور مسعد سليمان مدير مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، الدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب الأسبق، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة، الدكتور أسامة  حمدى رئيس قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور محمود الجمل المستشار الهندسى ،الدكتور علاء العيشى المستشار الهندسى لشئون المستشفيات، الدكتور محمد الغندور مدير العيادات الخارجية، و أسامة موسى أمين عام الجامعة  

المركز الجديد على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة اجمالية 250 مليون جنيه 14 غرفة عمليات،  82  سرير داخلى و 3 3 غرفة عناية مركزة يضم المركز 10  أدوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمى  و7 أدوار متكررة .

وتفقد رئيس الجامعة جميع أدوار المركز، التى تم الانتهاء منها حاليا وتضم

الدور الأرضى به 5 عيادات خارجية، بالإضافة إلى صيدلية وغرفة تبرع بالدم و قسم الأشعة يضم كل الإشعات العادية والموجات الصوتية، والرنين والمقطعية من داخل المركز تعمل جميعا بنظام "الباكس سيستم" وهو نقل الأشعات إلكترونيا للطبيب دون الحاجة لطابعاتها على أفلام.

والدور الأول يضم 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، منهم 4غرفة عمليات مزدوجة يتم بها عمل أشعة تداخلية وجراحية فى آن واحد بالإضافة إلى 2غرفة عمليات لحالات اليوم الواحد والدور الثانى يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح بالإضافة إلى 3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.

كما تفقد الدور الثالث والذى يضم 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية و تنقسم إلى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سرير لمرضى جراحة القلب المفتوح، عناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية ، 5 سرير عناية مركزة للأطفال حديثى الولادة أدوار الاقامة المتكررة وتضم 82  سرير داخلى، قاعة للأبحاث واللقاءات العلمية.

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز وبالمستوى المتميز للتجهيزات بمواصفات عالمية والالتزام بالجدول الزمنى والجهود التى بذلت لتذليل كافة العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة  تمهيدا للتشغيل التجريبى للمركز لخدمة المرضى بقسمى جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر.

وأكد الدكتور مسعد سليمان أن المركز يعد الوحيد المتخصص بجراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية  بجامعة المنصورة  فى مصر والشرق الأوسط يشمل التخصصين معًا ونسابق الزمن لافتتاح تشيل العيادات الخارجية للمركز فى الموعد المحدد فى نهاية شهر مارس 2020 بعد انتهاء أكثر من 90 % من تجهيزاته، ويتم  حاليا وضع اللمسات النهائية فى جميع الأدوار والتى انتهى معظم التجهيزات والتشطيبات الأساسية بها خاصة غرف العمليات بحيث تكون متاحة للعمل فى شهر مارس المقبل فى وجود خبراء من 3 دولة أوربية "إيطاليا، ألمانيا وإنجلترا".

 

 

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