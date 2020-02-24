تحرير 361 محضر ومخالفة فى حملة لإزالة الإشغالات بمركز ملوى بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت محافظة المنيا عن تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة ملوي، ومتابعة حالة النظافة بالشوارع الرئيسية بالمركز أسفرت عن تحرير 361 مخالفة، منها 298 إزالة إدارية، و28 محضر إشغالات، و12 محضر بدون ترخيص، و 15 محضر بائع متجول، و 8 مخالفات فورية وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة ملوي.

وكان الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائبا عن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، قاد حملة مكبرة ومفاجئة لرفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهى والكافتيريات غير المرخصة ، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية ، بهدف إعادة الانضباط بعدد من أحياء مدينة المنيا وذلك ذلك بحضور هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا ، والمقدم أحمد الكيلانى ، والرائد عمرو صلاح من شرطة المرافق ، وتم خلال الحملة إغلاق عدد من المقاهى غير المرخصة ووضع الشمع الاحمر عليها ، كما تم رفع كافة محتويات المقاهى المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات، و تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشملت فعاليات الحملة حى الاخصاص وشارع عدنان المالكى بشمال المدينة ، حيث أكد نائب المحافظ أنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال إزالة مخالفات المقاهى ، يأتى فى إطار تنفيذ أحكام القانون لمقاهى أُنشئت دون الحصول على التراخيص اللازمة من الأحياء. بالإضافة إلى ما تسببه من تلوث بيئي، وإزعاج للمواطنين.

ووجه خلال الحملة بتحرير محضرى إشغال طريق لاحد المخابز، والاخر اشغال لتشوينات مواد البناء بشارع عدنان المالكى .

وأشاد بجهود رجال الشرطة بالتعاون مع الأحياء لإزالة المقاهي، مؤكدًا أنه جارٍ التنسيق مع مديرية الأمن، لرفع وإزالة كل المقاهى غير المرخصة بكل أحياء مدينة المنيا.

وفى سياق آخر تستكمل محافظة المنيا أعمال إزالة التعديات على الأراضى الغير مقننة حيث كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعلن إنه تم إزالة واسترداد 1811 حالة خلال تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب"، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ، مؤكدا على أنه جرت إزالة واسترداد 1811 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1628 حالة إزالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة 103364 مترا مربعا، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدانا و5 قيراط، وذلك بالتعاون مع مديرية الامن والجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدى على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأى تهاون فى تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز بالتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.