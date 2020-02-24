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تايوان ترفع درجة التحذير من السفر لليابان وكوريا الجنوبية بسبب كورونا

الإثنين، 24 فبراير 2020 08:14 ص
تايوان ترفع درجة التحذير من السفر لليابان وكوريا الجنوبية بسبب كورونا كورونا
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أعلنت تايوان اليوم الاثنين رفع درجة التحذير من السفر لكل من اليابان وكوريا الجنوبية إلى المستوى الثانى، كما حثت مواطنيها على اتخاذ تدابير الوقاية الشخصية عند السفر إلى أى مكان لتفادى الإصابة بفيروس "كورونا" الجد يد.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن هذه التطورات تأتي بعد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير على مدار الأيام الماضية.
وقد أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية منذ ساعات وفاة سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد .. في حين بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس 763 حالة.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


كورونا

تايوان

اليابان

كوريا الجنوبية

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