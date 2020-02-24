بعد 25 عاما .. فتح شارع الصحة فى بلبيس لخلق محاور مرورية جديدة بالشرقية (صور)

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الشرطة، لفتح شارع الصحة المدرسية ، ذلك فى إطار خطة إعادة فتح محاور مرورية بالمدينة والقضاء على تكدس مرورى .

وأوضح رئيس مدينة بلبيس، أن شارع الصحة المدرسية مغلق من 1996 ، أى من قرابة 25 عاما ، وكانت توجد به اشغالات بسبب ذلك، وبعد رفعها تلقى مطالبات من الأهالى بإعادة فتحة لتسير الحركة المرورية، وعلية شكل لجنة لدراسة الأمر، والتى قررت عودته للمرور مرة أخرى، مضيفا أنه جارى فتح محاور مرورية جديدة بالمدينة وطرق للقضاء على الزحام والعشوائية المرورية .

وأضاف رئيس مدينة بلبيس،أنه جارى رفع كافة الإشغالات وكفاءة الشارع وتركيب بلاط إنترلوك فى الشوارع الضيقة، لإعادة الوجه الجمالى للمدينة العريقة .

يذكر أنه جارى أعمال توسعة ورصف طريق بلبيس الزقازيق العاشر من رمضان بطول كيلو متر وبتوسعة 15 متر على الجانبين بدءا من أول الكوبرى العلوى ببلبيس وصولا لكوبرى عبد المنعم رياض "الرشاح" وعمل رصيف بالانترلوك على الجانبين للمساهمة فى فك الإختناقات المرورية بالمدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الحضارى و الجمالى لمدينة بلبيس .

فتمت نقل أعمدة الإنارة فى المساحات الجديدة التى سيتم رصفها لإنارة الطريق وتوفير عناصر الأمن والأمان للمسافرين عليه ، وتشرف مديرية الطرق ، أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق مشددا على سرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الدقة فى الأداء والجودة فى التنفيذ .

كما جارى استكمال أعمال التوسعة بطريق بلبيس الزقازيق العاشر وصولا لميدان مجدى يعقوب لفك الإختناقات المرورية بالمدينة ، وخاصة فى منطقة القادم من العاشر من رمضان .



فتح شارع الصحة ببلبيس