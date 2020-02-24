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انطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية بين طالبات المدارس بالعبور والخانكة.. صور

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:21 م
انطلاق أول دورى لكرة القدم النسائية بين طالبات المدارس بالعبور والخانكة.. صور بطولة كرة القدم النسائية بين الطلاب بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات بطولة محافظة القليوبية لكرة القدم النسائية، التى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعاطف سلامة وكيل المديرية وتحت إشراف حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية، بين إدارتى العبور والخانكة.

وفى هذا السياق أكدت حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بمديرة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يشارك فى البطولة 12 فريقا لكرة القدم النسائية للمرحلة الإعدادية، يمثلون 12 إدارة تعليمية، يتنافسون استعداداً للتصفيات النهائية التى ستقام على ملعب الصالة المغطاة بستاد بنها بحضور قيادات المحافظة والقيادات التعليمية وأعضاء مجلس النواب.

وأضافت "الشحات" لـ "اليوم السابع"، أنه تم تدشين التصفيات الأولى بين مدارس كل إدارة، من أجل انتقاء أفضل اللاعبات بالطولة، على أن تكون كل إدارة تعليمية بالمحافظة فريقا خاصا بها من مجموعة مدارس، موضحة أنه انطلقت تلك التصفيات بين المدارس فى نهاية شهر نوفمبر للعام الماضى حتى منتصف ديسمبر من نفس العام.

وتابعت، أن كل إدارة تعليمية كونت فريقا من الطالبات بالمدارس التابعة لها، على أن يمثل هذا الفريق الإدارة التعليمية فى البطولة، مشيرة إلى أن البطولة حازت على مجموعة من الرعاة بكل إدارة قدموا خلالها التيشرتات الموحدة للطالبات، إلى جانب تكريم الفرق الأبطال الثلاث الأوائل والمركز الأول يحصل على كأس المحافظ، كما يتم تكريم الثانى والثالت بالميداليات إلى جانب شهادات تقدير.

وأوضحت، أن البطولة تأتى فى إطار توجه وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، وبداية انتشار اللعبة ودخولها مرحلة التفوق الرياضي، كما وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع اتحاد كرة القدم النسائية، وبداية دخول اللعبة مرحلة التفوق الرياضي، وحاليا حرصت المحافظة على أن تكون الأولى فى التمهيد لهذه البطولة الكبيرة.

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (1)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (2)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (3)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (4)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (5)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (6)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (7)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (9)
 

 

دورى كرة القدم النسائية بين طلاب المدارس بالقليوبية (10)
 

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