النقل تطلق حملة لتوعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل إطلاق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية خلال استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

وأضافت وزارة النقل أن الحملة تؤكد على ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان خلال استخدام المرفق ومن بين هذه السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة الى التوعية من أخطارها اقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن من السلوكيات السلبية شدد فرامل الهواء أثناء سير القطار وإلقاء القمامة على القضبان لما تساهم به فى اشتعال الحرائق وتعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر.

كما تهدف الحملة إلى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التى تعرض حياة الركاب للخطر مثل ركوب القطارات فى الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات والتوعية من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤدى إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وأشارت الوزارة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق خلال ستخدامه مثل الحفاظ على نظافة المرفق وعلى كراسى وزجاج القطارات وعدم التدخين بالقطارات ومن خلال الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب).