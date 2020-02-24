سوبر كورة
Ads
الإثنين، 24 فبراير 2020 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

النقل تطلق حملة لتوعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية

الإثنين، 24 فبراير 2020 01:03 م
النقل تطلق حملة لتوعية ركاب السكة الحديد من السلوكيات السلبية المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة النقل إطلاق حملة موسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية خلال استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

وأضافت وزارة النقل أن الحملة تؤكد على ضرورة تجنب بعض السلوكيات التي تعرض حياة الركاب والمواطنين للخطر وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان خلال استخدام المرفق ومن بين هذه السلوكيات السلبية التي تهدف الحملة الى التوعية من أخطارها اقتحام المزلقانات وهي مغلقة وإقامة معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

وأكدت الوزارة أن من السلوكيات السلبية شدد فرامل الهواء  أثناء سير القطار وإلقاء القمامة على القضبان لما تساهم به فى اشتعال الحرائق وتعريض مسير القطارات وحياة الركاب للخطر.

 كما تهدف الحملة إلى التوعية من أضرار بعض السلوكيات الأخرى التى تعرض حياة الركاب للخطر مثل ركوب القطارات فى الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات والتوعية  من أخطار قذف الأطفال للقطارات بالحجارة لما يؤدى إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وأشارت الوزارة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها (هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق خلال ستخدامه مثل الحفاظ على  نظافة المرفق وعلى كراسى وزجاج  القطارات  وعدم التدخين بالقطارات ومن خلال  الحرص على دفع قيمة التذكرة عند ركوب القطار للحصول على عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للركاب).


السكة الحديد

وزارة النقل

حوادث القطارات

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع 7 ألاف طن مخلفات بناء لفتح شارع جديد موازي للسكة الحديد بمطروح

السبت، 22 فبراير 2020 03:08 م

السيطرة على حريق أكشاك بجوار سور السكة الحديد فى القناطر الخيرية

السبت، 22 فبراير 2020 02:01 ص

حيلة ذكية من السكة الحديد اليابانية لإنقاذ "السلاحف" العالقة بين القضبان

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:00 ص

البرلمان يواجه محافظ بنى سويف ومسئولى 10 وزارات بـ32 أداة رقابية.. مناقشة تطوير العشوائيات والطرق والكبارى ومزلقانات السكة الحديد.. ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ونقص الخدمات الصحية أخطر الملفات

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

أخبار مصر اليوم .. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

"كوتشى" مجدى يعقوب.. لماذا ينتعله الجراح العظيم منذ 5 سنوات؟.. فيديو

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

الأهلي: سنتوجه إلى استاد القاهرة لخوض القمة دون النظر لانسحاب الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 24-2-2020 وعيار 24 بـ202.76 ريال سعودى

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

"التعليم" تبدأ ترشيح أعضاء اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة.. الخبرة والكفاءة وعدم وجود مانع أبرز الشروط المطلوبة فى المتقدمين.. و4 متخصصين فى كل مادة يضعون أسئلة الامتحانات حسب المواصفات

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

اعرف حقك.. درجات القرابة الـ4 ودورها فى تحديد الميراث والنفقات "إنفوجراف"

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

هبوط للقسم الرابع وغرامة مالية.. ماذا ينتظر الزمالك حال انسحابه أمام الأهلي؟

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

5 أهداف و2 أسيست.. محمد صلاح يتسلح بسجل مثالى دون هزيمة ضد وست هام

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

حتى المدن قلدوها.. النسخة "الصينى" من باريس "فيديو"

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ارتفاع سعر الذهب اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 710 جنيهات للجرام

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

ليفربول فى مهمة سهلة ضد وست هام للاقتراب من حلم الدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة